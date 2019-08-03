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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI/DHA
03.08.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar

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15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar

GAZİANTEP’in Karkamış ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır’ın mezarlarını çevreleyen demir korkulukları çaldı. Şehit yakınları olaya tepki gösterdi.

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  • 15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar
  • 15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar
  • 15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar
  • 15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar
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Olay, dün öğle saatlerinde Karkamış ilçesindeki Karacurun Mahallesi mezarlığında meydana geldi. Ankara’da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Seyit Ahmet Çakır'ın mezarını çevreleyen demir korkuluklar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Korkulukları hurdacılık yapan kişilerin çaldığını düşündüklerini söyleyen şehit yakınları olaya tepki gösterdi.

Demir korkulukları çalanların yakalanmasını istediklerini söyleyen, Şehit Seyit Ahmet Çakır’ın amcası Bülent Çakır, “Yeğenim 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit oldu. Bu demirleri yerde bulsanız almazsınız. Bunu yapanların başka bir amacı vardır.  Jandarma ekiplerinin bilgisi var. Ben olayı akşam duydum. Buranın çevresindeki korkulukları çalmışlar. Bunu yapanların kanı bozukların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz” dedi.

Karacurun Mahallesi Muhtar Yardımcısı Yusuf Çakır ise, “Biz olayı dün öğleden sonra duyduk. Bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum. 15 Temmuz şehidimizin mezarında bulunan demire tenezzül eden kişi her şeyi yapar. Burası güzel bir şekilde yapılmıştı. Devletimiz sahip çıkıyor ama gelip bozmuşlar. Bunları çalanlar olarak hurdacılar aklımıza geliyor. Bunu köyden kimse yapmaz. Yaptırılacak olsa maddi değeri vardır ama hurdaya satmak için maddi değerinde de bir şey yok” diye konuştu.

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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