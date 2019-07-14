15 Temmuz şehidi Şirin Diril mezarı başında anıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri15 Temmuz şehidi Şirin Diril mezarı başında anıldı
GeriGündem 15 Temmuz şehidi Şirin Diril mezarı başında anıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
14.07.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

15 Temmuz şehidi Şirin Diril mezarı başında anıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
15 Temmuz şehidi Şirin Diril mezarı başında anıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Şirin Diril mezarı başında anıldı.

Diril ailesi ve Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Sakçagözü Mahallesi mezarlığında şehit Diril'in kabrini ziyaret etti.

Anne Münevver Diril, oğlunun fotoğrafını öperek, "Oğlum her zaman kalbimde, çok şükür ki o şehit oldu." dedi.

Şehidin kardeşi Ramazan Diril, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı gururla taşıdıklarını belirterek, kardeşlerinin devleti için canını hiçe sayarak şehit olduğunu söyledi.

Darbecilerle ilgili davaların bir kısmının bittiğini, bir kısmının sürdüğünü anlatan Diril, hainler için idam cezasının getirilmesini ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını istedi.

Şehidin İzmir'de yaşayan ablası Mehdiye Yüce de kardeşinin şehit edildiği geceyi anlattı.

Darbe girişimi gecesinde telefonla görüştüğü kardeşine ısrarla sokağa çıkmamasını söylediğini ifade eden Yüce, kardeşinin ise dışarı çıkıp ısrarla "Vatanım için yaşıyorum." dediğini kaydetti.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak de şehitlere rahmet dileyerek, "Hain darbe kalkışmasına karşı vatan için canlarını ortaya koyarak bu ülkede hain darbecilere gereken dersi veren 251 kişiden biri Şirin Diril oldu. Bu millet, bu hainlere Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda geçit vermediği gibi, 15 Temmuz'da da bu fırsatı vermedi." diye konuştu.

Mezarlık ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Kavak ve Diril ailesi, şehidin Sakçagözü Mahallesi'nde doğup büyüdüğü evi gezdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
S-400 sevkiyatında beşinci uçak da indi
70 - 90 yaş avcısı
Pençe-2 harekâtıyla ilgili açıklama geldi! İşte ilk fotoğraflar
Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi