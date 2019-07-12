15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı
FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit (23) Kayseri'de mezarı başında anıldı.
FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit için Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan mezarı başında anma töreni düzenledi. Darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü öncesi yapılan törene Kaymakam Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun, daire amirleri, şehit aileleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Kaymakam Şahin, 15 Temmuz'da şehit edilen Cennet Yiğit'i rahmetle andıklarını söyledi.
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