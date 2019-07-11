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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.07.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

15 Temmuz Şehidi Hamuryen, mezarı başında anıldı

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15 Temmuz Şehidi Hamuryen, mezarı başında anıldı

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, memleketi Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı. 

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaki görevi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, kabri başında dualarla anıldı.

Çelebibağı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında düzenlenen törene Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP Erciş İlçe Başkanı Murat Işık, kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Erciş Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık tarafından dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen'i bir kez daha rahmetle yad ettiklerini belirterek, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Haftası nedeniyle kahraman şehidimizin mezarı başında bir araya geldik. Bundan 3 yıl önce FETÖ terör örgütüne karşı bu milletin nasıl bir tepki verdiğini herkese gördü.

15 Temmuz bir demokrasidir, 15 Temmuz büyük bir kahramanlık destanıdır. Milletimizin her zaman birlik ve beraberliğini koruyacağını, nasıl bir tepki göstereceğini bütün hain şebeke ve odaklar görmüş oldu. Bugün başta 15 Temmuz şehidimiz Özel Hareket Polisimiz Halil Hamuryen kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, şehit yakınlarına sabır versin, gazilerimize de acil şifalar ihsan eylesin" dedi
 
Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından şehidin mezarına karanfiller bırakıldı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, daha sonra şehidin kardeşleri ile bir süre sohbet etti. 

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