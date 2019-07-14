15 Temmuz Pazartesi (yarın) eczaneler açık mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde, vatandaşların merak ettiği konulardan biri eczanelerin çalışma saatleri oldu. Sağlık sorunları nedeniyle eczanelere başvurarak ilaç almak isteyenler, 15 Temmuz Pazartesi günü (yarın) eczanelerin açık olup olmadığını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü eczaneler açık mı? Yarın eczaneler çalışıyor mu?
15 Temmuz, 2017 yılından itibaren resmi tatil olarak kabul edildi. Resmi tatil nedeniyle, eczanelerin yarın açık olup olmayacağı, vatandaşların gündeminde yer tutuyor. Özellikle, reçetelerinde yer alan ilaçları almak isteyenler, eczanelerin çalışma saatlerine göre işlemlerini tamamlayacaklar. İşte, 15 Temmuz eczanelerin çalışma saatleriyle ilgili bilgiler.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması dolayısıyla, eczaneler pazartesi günü kapalı olacak. 15 Temmuz'da nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek. Hangi eczanelerin nöbetçi olacağını, İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
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15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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