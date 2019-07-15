15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde Büyük buluşma
15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üçüncü yılında bugün tüm Türkiye’de demokrasi şehitlerini anma programları yapılacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında Ankara’da Şehitler Abidesi’ndeki törene katılacak, ardından Millet Camisi’ne gidecek. Daha sonra TBMM’deki özel oturumu izleyecek olan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilerin bombaladığı Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü hizmete açacak. Erdoğan Ankara’daki programlarının ardından İstanbul’a geçerek FETÖ’nün darbe girişimine karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı’nda saat 20.00’de halka hitap edecek. Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geçerek Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nin açılışını yapacak.
15 Temmuz nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda 9 bin 500, İstanbul genelinde alınacak güvenlik önlemleri için 25 bin personel görevlendirilecek.
MECLİS’TE 15 TEMMUZ OTURUMU
TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün özel gündemle toplanıyor. Meclis’in saat 14.00’teki oturumunda, parti temsilcileri tarafından, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı mücadelenin anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapılacak. Meclis’te bugün ayrıca anma etkinlikleri düzenlenecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü FETÖ üyesi pilotların 15 Temmuz’da bombaladığı hasarlı alanda anma törenine katılacak. Şentop daha sonra aynı alana açılan Şeref Holü’ndeki ‘Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ başlıklı sergiyi gezecek. (ANKARA)
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