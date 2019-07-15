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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
15.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde Büyük buluşma

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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde Büyük buluşma

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üçüncü yılında bugün tüm Türkiye’de demokrasi şehitlerini anma programları yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında Ankara’da Şehitler Abidesi’ndeki törene katılacak, ardından Millet Camisi’ne gidecek. Daha sonra TBMM’deki özel oturumu izleyecek olan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilerin bombaladığı Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü hizmete açacak. Erdoğan Ankara’daki programlarının ardından İstanbul’a geçerek FETÖ’nün darbe girişimine karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı’nda saat 20.00’de halka hitap edecek. Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geçerek Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nin açılışını yapacak.

15 Temmuz nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda 9 bin 500, İstanbul genelinde alınacak güvenlik önlemleri için 25 bin personel görevlendirilecek.

MECLİS’TE 15 TEMMUZ OTURUMU

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün özel gündemle toplanıyor. Meclis’in saat 14.00’teki oturumunda, parti temsilcileri tarafından, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı mücadelenin anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapılacak. Meclis’te bugün ayrıca anma etkinlikleri düzenlenecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü FETÖ üyesi pilotların 15 Temmuz’da bombaladığı hasarlı alanda anma törenine katılacak. Şentop daha sonra aynı alana açılan Şeref Holü’ndeki ‘Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ başlıklı sergiyi gezecek. (ANKARA)

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