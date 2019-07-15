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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.07.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

'15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi' ziyarete açıldı

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'15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi' ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin iradesine sahip çıkmasıyla başarısız olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesinde, gerçekleştirmek istediği darbe girişiminde yaşananlar, Taksim Meydanı'na kurulan merkezde dijital ortamda sergileniyor.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca, millet iradesine yapılan en kanlı saldırının unutulmaması amacıyla oluşturulan 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, 600 metrekare kapalı alana kuruldu.

15 Temmuz gecesinde kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı gözetmeden kahramanlık destanı yazan milletin, birlik ve beraberliği, canı pahasına yaptığı savunmanın ekranlara yansıtıldığı merkez, 6 odadan oluşuyor.

15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi ziyarete açıldı


"Yenikapı ruhu" ekranlara yansıtılıyor

Girişten itibaren "şehitler yolu" olarak tasarlanan merkezdeki ekranlarda, 15 Temmuz gecesi yaşananlar sırasıyla gösteriliyor. Darbe girişiminde milletin zaferinin hafızalardan silinmemesi için hazırlanan merkezde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa çağrısı, halkın sokaktaki mücadelesi, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi, şehitlerin isimleri ve fotoğrafları, gazilerin isimleri ile "Yenikapı ruhu" olarak ifade edilen darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen mitinge ait görüntüler yer alıyor.

Merkez, 21 Temmuz'a kadar saat 10.00 ile 22.00 arasında ziyarete açık kalacak.

"Sergiyi çok etkileyici buldum"

Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlardan Murat Türk, sergiyi çok etkileyici bulduğunu belirterek, "Hepimiz o günü ya ekrandan ya da canlı yaşadık ama hafızalardan biraz kayboluyor. Burada, çok kısa bir sürede tekrar o yaşadığımızı, insanların neler olduğunu görmesi açısından iyi düşünülmüş bir dijital sergi olmuş. Hafızaları tazelemiş, bazı unutulmuş detayları hatırlatmış, geriye dönüp bakınca bazı şeyler daha değişik anlaşılıyor ve bu sergi de ona iyi bir katkı sağlamış." ifadelerini kullandı.

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