15 Temmuz metro vapur ve metrobüs ücretsiz mi?

Pazar günü gerçekleştirilecek törenler münasebetiyle ulaşım birçok kentte ücretsiz olacak. 15 Temmuz Pazar günü metro, metrobüs ve vapurlar ücretsiz olacak mı sorularına yönelik açıklamalarını gerçekleştiren İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, bu gün kapsamında ulaşımın tamamen ücretsiz olacağını açıkladı. İşte, açıklama hakkında detaylı bilgiler

İSTANBUL'DA ULAŞIM TAMAMEN ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlik ve anma programlarına, 15 Temmuz 06.00 ve 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak.



Buna göre vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonlu İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla ücretsiz seyahat edebilecek.

ANKARA'DA DA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; Büyükşehir Belediyesi EGO Otobüsleri 15 Temmuz Pazar günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Pazartesi saat 06.00 arasında ulaşımı ücretsiz sağlayacak. Metro ve Ankaray 15 Temmuz Pazar günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Pazartesi saat 02.00'ye kadar ücretsiz hizmet verecektir.