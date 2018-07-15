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    15 Temmuz metro vapur ve metrobüs ücretsiz mi?

    Hürriyet Haber
    15.07.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz Pazar günü ulaşım ücretsiz mi sorusuna cevap arayan binlerce kişi, metro, vapur ve metrobüs imkanlarını sorgulamaya başladı. Ankara ve İstanbul'da yaşayan vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alan 15 Temmuz Pazar günü ulaşım ücretsiz mi konusu, İstanbul'da vapur, metro ve metrobüs, Ankara'da ise metro ve otobüs olarak sorgulanıyor. İşte, her iki kentteki ulaşım imkanları hakkında detaylı bilgiler

    Pazar günü gerçekleştirilecek törenler münasebetiyle ulaşım birçok kentte ücretsiz olacak. 15 Temmuz Pazar günü metro, metrobüs ve vapurlar ücretsiz olacak mı sorularına yönelik açıklamalarını gerçekleştiren İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, bu gün kapsamında ulaşımın tamamen ücretsiz olacağını açıkladı. İşte, açıklama hakkında detaylı bilgiler

    İSTANBUL'DA ULAŞIM TAMAMEN ÜCRETSİZ

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlik ve anma programlarına, 15 Temmuz 06.00 ve 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak.

    Buna göre vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonlu İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla ücretsiz seyahat edebilecek.

    ANKARA'DA DA  ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

    Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; Büyükşehir Belediyesi EGO Otobüsleri 15 Temmuz Pazar günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Pazartesi saat 06.00 arasında ulaşımı ücretsiz sağlayacak. Metro ve Ankaray 15 Temmuz Pazar günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Pazartesi saat 02.00'ye kadar ücretsiz hizmet verecektir.

     

    Etiketler: ulaşım ücretsiz mi , istanbul metro ücretsiz , ankara ulaşım ücretsiz
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