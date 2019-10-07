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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.10.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Sela okuyan müezzine saldırmışlardı! O davada karar çıktı...

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Sela okuyan müezzine saldırmışlardı! O davada karar çıktı...

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F.  iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C.  7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.   

İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi Müezzini Mehmet Kuzgun’un darp edilmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesinde Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun’un darp edilmesi ilişkin yaklaşık 3 yıldır süren davada karar çıktı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Adil C. ve Pınar D, müşteki emekli müezzin Mehmet Kuzgun, tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz yargılanan İlknur F. ise duruşmada yer almadı. Sanıklar Adil C. ve Pınar D., kırdıkları camın bedeli olarak 2 bin 300 TL’yi mahkemeye heyetine teslim etti. Müezzin Kuzgun, sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi. Kuzgun, “O akşam ülkemize hain bir saldırı yapıldı. Ben de darp edildim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım” ifadelerini kullandı.

“ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEDİNİZ Mİ?”

Sanıklar Pınar D. İle Adil C., olaydan pişman olduklarını söyledi. Pınar D., “Halkı bize karşı kışkırtıyorlar. Biz olayı düzeltmek için çabalarken karşı taraf magazin programlarına çıktı. Pişman olduğumuzu ve yanlış yaptığımızı hep söyledik. O gece selaların okunması gerektiğini bilmiyorduk. Bu olayın en büyük mağduru biziz. Kendisi de bizi kışkırttı” dedi.

Mahkeme başkanının "Sizi nasıl kışkırttı?" sorusuna Pınar D., "Size mi soracağım? Siz kim oluyorsunuz? gibi ifadeler kullandı” cevabını verdi. Sanık Pınar D., mahkeme başkanının "Örgüt adına suç işlediniz mi?" sorusunu ise "Hiçbir örgüt için suç işlemedim" diyerek yanıtladı.

Müezzin Kuzgun’un yanlış beyanlar verdiğini iddia eden Adil C., "Önce 15 dakika ardından da 30 dakika darp edildiğini söyledi; ancak kamera kayıtlarında görüldüğü gibi içeride sadece 2.5 dakika kaldık. Bizi dışarıda FETÖ’cü diye hedef gösteriyorlar. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı” dedi.

CEZALAR AÇIKLANDI

Konuşmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İlknur F.’yi kamu görevlisine hakaret ve ibadethanelere zarar verme suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Adil C. basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. ise suçlamalardan beraat etti. Duruşmanın ardından Mehmet Kuzgun, karara itiraz edeceklerini söyledi.

OLAY

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun’un, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması güvenlik kamerasına yansımıştı. Kutlu’nun şikayeti sonrası başlatılan incelemede eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen Adil C. ve Pınar D. gözaltına alınmış, İlknur F’nin ise yurt dışında ikamet ettiği ve ülkeden ayrıldığı belirlenmişti. Sanıklar hakkında "TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı. Darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, devlet övünç madalyası ve gazilik beratı almıştı.

 

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