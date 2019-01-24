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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 22:23, Son Güncelleme:

15 Temmuz gecesi Erdoğan, Yıldırım, Fidan ve Ala kaçırılacaktı

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15 Temmuz gecesi Erdoğan, Yıldırım, Fidan ve Ala kaçırılacaktı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin başbakanı Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan darbeciler tarafından kaçırılmak istenmişti. Son iddianamede dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın da hedef alındığı, İçişleri Konutu'nu basmak isteyen darbecilerin püskürtüldüğü yer aldı.

15 Temmuz'da darbecilerin hedefinde ilk etapta 4 isim vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın rehin alınma planları yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbeciler Marmaris'te derdest etmek istedi. Başbakanlık konutu hedefteydi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ise baskından dakikalar önce Genelkurmay Başkanlığı'ndaydı. Darbecilerin içişleri bakanı Efkan Ala'nın kaçırılması için de bir tim gönderdiği ortaya çıktı.

MARMARİS'TE 2 POLİS ŞEHİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre darbecilerin Erdoğan'ı Marmaris'teki otelden kaçırmak istediği belirtildi. İddianameye göre darbeciler gerekirse ABD'lilerden yer ve net konum tespiti yardımı alabileceklerini söyledi. Ayrıca 3-4 kişilik sivil kıyafetli ekip de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip ediyordu. Marmaris'teki polislerle darbeciler arasında çatışma çıktı. O gece darbecilere direnen 2 polis şehit edildi.

Darbeciler Başbakan Binali Yıldırım'ın alınması için Başbakanlık Konutu'na karadan girecek, gerekirse çatışmaya girilerek başbakan alınacaktı. Ancak başbakan Binali Yıldırım Ankara'da değildi. 

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ise 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'ndaydı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yanınaydı. saat 20.30'da karargahtan ayrıldı. 20 dakika sonra 20.50'de darbeciler, Genelkurmay Başkanlığı'nı bastı. O gece teşkilat binasını da basmak isteyen darbeciler, MİT görevlileri tarafından püskürtüldü. Darbeciler MİT Müsteşarı Fidan'ın rehin alınacağı Yenimahalle'deki MİT Lojmanları'ndaki villasına gitti. 1 Sikorsky ile 2 Cougar helikopteri içindeki darbeciler, MİT içine indirilecekti, başarılı olamadılar.

EFKAN ALA DA KAÇIRILACAKTI

Darbeciler dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı kaçırmak için de teşebbüste bulundu. Efkan Ala'nın 2 ayrı ikametgâhına karadan müdahale edilerek yaya olarak ikametlerine yaklaşılacak, nöbetçiler etkisiz hale getirilecekti. Gerekirse silahlı çatışmaya girilerek Efkan Ala alınacaktı. Darbecilerin İçişleri Konutu'na gittikleri belirlendi. Darbecilerin görevli polislerin silah çekmesi üzerine araçlarına binerek uzaklaştıkları kaydedildi.

Ardından saat 23:23'te darbeciler konut etrafındaki yolları kesti. Ambulans içine saklanan darbeciler de, polisin havaya ateş açması üzerine bölgeden kaçtı. Ala'nın kaçırılma teşebbüsü soruşturması kapsamında, 15'i tutuklu 16 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin olay günü telefon görüşmelerine de yer verildi. Şüphelilerin birbirleriyle onlarca kez görüştükleri belirlendi.

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