15 Temmuz gazisinin sağ bacağının dizden altı kesildi

15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan Gazi Sabri Gündüz'ün sağ bacağı, gelişen kemik enfeksiyonu nedeniyle diz altından kesildi. 2 saatlik operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, "2 ay kadar ödemin azalması ve yaranın kapanmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra uygun ölçüler alınarak yaşamına protez bacakla devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan Gazi Sabri Gündüz'ü geçtiğimiz pazar günü evinde ziyaret etmişti.

Erdoğan, AK Parti'nin Ankara İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada ise Gazi Sabri Gündüz'ün 47. kez ameliyat olarak bacağının kesileceğini açıklamıştı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde bugün gerçekleşen operasyon sonucu 15 Temmuz Gazisi Gündüz'ün sağ bacağı diz altından kesildi. Operasyonu 4 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, "Yaklaşık 2 saat süren bir operasyon gerçekleştirdik. Sabri Bey için bundan sonrası güzel olacak diye düşünüyorum" dedi.

"KEMİKTE ENFEKSİYON İLERLEMİŞTİ"



Gündüz'ün kurşunlanma sonucu yaralandığını anlatan Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, "O gün en yakın devlet hastanesine götürülmüş. O sırada uyluk kemiğinde bir kırık ve bacağın ana damarında yaralanma sebebiyle ameliyatlar yapılmış. Toplam 46 ameliyat geçirmiş. Ciddi emekler harcanarak tedavi edilmesine rağmen sinirindeki, kaslarındaki yaralanma ve en kötüsü kemikteki enfeksiyon bu duruma gelmesine neden oldu. Kemik enfeksiyonunun ilerlemesinden dolayı daha büyük problemlere yol açmaması için ameliyat ettik" diye konuştu.

Gündüz'ün moralinin çok iyi olduğunu ifade eden Bülbül, şunları söyledi: “Sabri'den ameliyat sonrası çok şey öğrendik. Ameliyatta vatan sevgisinin ne olduğunu ondan öğrendik. Bu şekilde onunla tanışmak istemezdim. Çok düzgün bir insan. Sabri beyle konuştuk Cumhurbaşkanımız kendisini aramış. Cumhurbaşkanımız zaten çok ilgileniyor hep devamlı bilgi alıyor, bizden de bilgi alıyor. Ameliyat öncesinde de kendisini bilgilendirdik.”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz'ü evinde ziyaret etmiş, AK Parti Ankara il kongresindeki konuşmasında da Gazi Gündüz'den bahsederek, “2 Sabri tanıdım ben, birisi bu Sabri ayağı kesiliyor. Diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler.” demişti.