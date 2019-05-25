15 Temmuz gazisi genel müdür yardımcısı oldu
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün önünde FETÖ’cülere direnirken tankın üzerinden açılan ateş sonucu gazi olan eski Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, Ankara Belediyesi EGO Genel Müdür yardımcılığına vekaleten atandı.
Kendisine kurulan kumpaslar sırasında bir yandan mesleğini devam ettirmeye çalışırken diğer yandan da hukuk fakültesini bitiren Eryılmaz’ın hikâyesi 12 Temmuz 2015 tarihli Hürriyet’te ‘Çare Hukuk’ başlığı ile manşet olmuştu.
Geçen yıl emekli olan Eryılmaz, bir süre serbest avukatlık yaptı. Ankara’nın yeni belediye başkanı Mansur Yavaş’ın göreve başlar başlamaz ilk icraatlarından biri EGO Genel Müdürlüğü yardımcılığına Eryılmaz’ı atamak oldu.
Eryılmaz şimdilik bu göreve vekaleten atandı.
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