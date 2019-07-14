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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.07.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece yaşadıklarını anlattı

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15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz darbe girişiminde Malatya’da FETÖ’cü askerlerin açtığı ateş ile gazi olan Enes Gün, “Ben o gece o teröristlerden korkmadığımı ve korkmadığımızı göstermek istedim. Vurulduğumda mükemmel bir acı vardı ama yaşadığım gurur o acıyı bastırdı. Keşke yarım kalan o sevda tamamlansaydı” diyerek şehit olmak istediğini belirtti.

15 Temmuz’un Malatya’da sembol isimlerinden Enes Gün o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı. Yaptıklarından pişman olmadığını ifade eden Gün, 15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

15 Temmuz denilince aklına gelenleri anlatan Gün, “Benim aklıma tek gelen şey, hainlik, vatanı satma ve vatanı iç savaşa sürükleme girişimi ve o gece milletimizin yazmış olduğu mükemmel eşsiz bir kahramanlık destanı” ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi olduğunu duyar duymaz şoka girdiğini aktaran Gün, “O gece, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında polis olan kardeşim bana haber verdi. Haberi alır almaz ben şoka girdim daha sonra Cumhurbaşkanımız ‘sokağa çıkın’ çağrısı yaptı ve biz de ulaşabildiklerimize haber vererek ailemle birlikte sokağa çıktık. Dışarı çıktığımızda zaten mahşeri bir kalabalık vardı. Daha sonra 2. Ordu’nun önünde bir hareketlilik olduğunu duyunca oraya koştuk. Orada karargahın içini gören bir kamyon vardı. Ben de oraya çıktım. Oraya çıkma amacım onlardan korkmadığımı ve korkmadığımızı göstermekti. Çünkü Türkiye 3-5 yıllık bir ülke değil, kan dökülerek şehit verilerek alınmış bu topraklar öyle 3-5 tane soysuza bırakılmaz” şeklinde konuştu.

Vurulacağını hissettiğini ama yine de kamyondan inmediğini belirten Gün, “Yere düştükten sonra beden olarak mükemmel bir acı vardı ama duyduğum gurur onu bastırdı. Keşke yarım kalan o sevda tamamlansaydı” dedi.

O günden sonra 2. Ordu'nun önünde geçince aklından sadece vurulduğu anın geçtiğini sözlerine ekleyen Gün, Türk milletine mesaj göndererek, “Bu ihaneti asla unutmamalıyız. Allah şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimize şifa versin” diye konuştu. 

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