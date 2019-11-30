15 Temmuz bağışları... Hazine’deki para heyeti bekliyor
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in gündeme getirdiği ve “Vakıf adresinde yok, paralar nerede” diyerek hesap hareketlerinin açıklanmasını istediği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’yla ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilerinin verdiği bilgilere göre, vakfın mütevelli heyeti önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’te yayımlanarak resmiyet kazanacak. Bu tarihten sonra da vakıf icra faaliyetlerine başlayacak.
Vakfın mütevelli heyeti de, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı (Başkan), Milli Savunma Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanı, Vakıflar Genel Müdürü, TRT Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği” kişilerden oluşacak.
Vakıf mütevelli heyeti, 330 milyon liralık kaynağın nasıl kullanılacağına karar verecek.
İKİ YIL ÖNCE KURULDU
Vakıf, Aralık 2017’de çıkan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kuruldu. Ancak vakfın kuruluşuyla ilgili ilan, 13 Temmuz 2019’da Resmi Gazete’de yayınlandı. İlanda, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12 Temmuz 2019 tarihli kararıyla vakfın kurulduğu, “Vakfeden” olarak da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olduğu belirtildi. Kuruluşundan 1.5 yıl sonra yayımlanan ilanın ardından vakfın faaliyete başlaması için mütevelli heyetinin açıklanması gerekiyor. Bakanlık yetkilileri, heyetin çok kısa sürede Resmi Gazete’de açıklanacağını belirttiler. Bu karar yayınlanmadan vakfın icra faaliyetlerine başlayamayacağını belirten yetkililer, vakıf için toplanan parayla ilgili de şu bilgileri verdiler: “Toplanan 310 milyon lira nemalandırılarak, şu an 330 milyonun üzerinde bir rakama ulaştı. 10 milyon lirası vakıf kuruluş sermayesi olarak belirlendi. Hazine Tek Hesabı’nda biriken kaynak bekliyor. Mütevelli heyetinin alacağı karara göre kaynak kullanılmaya başlanacak. Bu konuda mütevelli heyeti tek yetkili olacak.”
FAALİYET ALANLARI
Vakıf senedinde, vakfın amacı şehit aileleri ve gazilere maddi-manevi destek olarak belirlendi. Şehit çocuklarına burs, eğitim yardımları, yurt açmak, şehit aileleri ve gaziler için spor tesisleri, eğitim kurumları açmak, radyo ve televizyon programları hazırlamak veya hazırlatmak da faaliyet alanları içinde olacak. Vakfın gelirleri, “Vakfın yapacağı her türlü faaliyet ve hizmetler karşılığında elde edilen gelirler, Cumhurbaşkanı kararıyla genel bütçeden veya kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar, bağışlar, irat, ayni veya nakdi yardımlar, vakfa ait taşınır ve taşınmazlarla diğer haklardan elde edilen gelirler, ortaklıklardan gelirler ve diğer gelirler” olarak belirlendi.
ADRES YANLIŞLIĞI
Adres konusunda yanlışlık olduğu belirtilirken, vakfın adresinin Kale Mahallesi Işıklar Caddesi No 16’da bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası olduğu kaydediliyor. Vakıf senedinde ise No 6 yazılmış.
TARTIŞILAN SORULAR
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı için çeşitli sorular gündeme getirilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yönetim kurulu boş, kim bu vakfın yönetim kurulu? Bu vakfın adresi niye yok? Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde telefon numarası yok. Tebligat adresi o da yok” demişti. CHP Ankara Mİlletvekili Murat Emir, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Biz paranın Hazine’de bu havuzda başka amaçlarla kullanılmış olduğunu düşünüyoruz. Bizim ve kamuoyunun ikna edilmemiz için bu hesabın açık bir biçimde hesap hareketleri ile birlikte kamuoyuna gösterilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle