15 Temmuz bağışları... Hazine’deki para heyeti bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri15 Temmuz bağışları... Hazine’deki para heyeti bekliyor
GeriGündem 15 Temmuz bağışları... Hazine’deki para heyeti bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hacer BOYACIOĞLU - ANKARA
30.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

15 Temmuz bağışları... Hazine’deki para heyeti bekliyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
15 Temmuz bağışları... Hazine’deki para heyeti bekliyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in gündeme getirdiği ve “Vakıf adresinde yok, paralar nerede” diyerek hesap hareketlerinin açıklanmasını istediği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’yla ilgili bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilerinin verdiği bilgilere göre, vakfın mütevelli heyeti önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’te yayımlanarak resmiyet kazanacak. Bu tarihten sonra da vakıf icra faaliyetlerine başlayacak.

Vakfın mütevelli heyeti de, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı (Başkan), Milli Savunma Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanı, Vakıflar Genel Müdürü, TRT Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği” kişilerden oluşacak.

Vakıf mütevelli heyeti, 330 milyon liralık kaynağın nasıl kullanılacağına karar verecek.

İKİ YIL ÖNCE KURULDU

Vakıf, Aralık 2017’de çıkan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kuruldu. Ancak vakfın kuruluşuyla ilgili ilan, 13 Temmuz 2019’da Resmi Gazete’de yayınlandı. İlanda, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12 Temmuz 2019 tarihli kararıyla vakfın kurulduğu, “Vakfeden” olarak da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olduğu belirtildi. Kuruluşundan 1.5 yıl sonra yayımlanan ilanın ardından vakfın faaliyete başlaması için mütevelli heyetinin açıklanması gerekiyor. Bakanlık yetkilileri, heyetin çok kısa sürede Resmi Gazete’de açıklanacağını belirttiler. Bu karar yayınlanmadan vakfın icra faaliyetlerine başlayamayacağını belirten yetkililer, vakıf için toplanan parayla ilgili de şu bilgileri verdiler: “Toplanan 310 milyon lira nemalandırılarak, şu an 330 milyonun üzerinde bir rakama ulaştı. 10 milyon lirası vakıf kuruluş sermayesi olarak belirlendi. Hazine Tek Hesabı’nda biriken kaynak bekliyor. Mütevelli heyetinin alacağı karara göre kaynak kullanılmaya başlanacak. Bu konuda mütevelli heyeti tek yetkili olacak.”

FAALİYET ALANLARI

Vakıf senedinde, vakfın amacı şehit aileleri ve gazilere maddi-manevi destek olarak belirlendi. Şehit çocuklarına burs, eğitim yardımları, yurt açmak, şehit aileleri ve gaziler için spor tesisleri, eğitim kurumları açmak, radyo ve televizyon programları hazırlamak veya hazırlatmak da faaliyet alanları içinde olacak. Vakfın gelirleri, “Vakfın yapacağı her türlü faaliyet ve hizmetler karşılığında elde edilen gelirler, Cumhurbaşkanı kararıyla genel bütçeden veya kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar, bağışlar, irat, ayni veya nakdi yardımlar, vakfa ait taşınır ve taşınmazlarla diğer haklardan elde edilen gelirler, ortaklıklardan gelirler ve diğer gelirler” olarak belirlendi.

ADRES YANLIŞLIĞI

Adres konusunda yanlışlık olduğu belirtilirken, vakfın adresinin Kale Mahallesi Işıklar Caddesi No 16’da bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası olduğu kaydediliyor. Vakıf senedinde ise No 6 yazılmış.

TARTIŞILAN SORULAR

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı için çeşitli sorular gündeme getirilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yönetim kurulu boş, kim bu vakfın yönetim kurulu? Bu vakfın adresi niye yok? Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde telefon numarası yok. Tebligat adresi o da yok” demişti. CHP Ankara Mİlletvekili Murat Emir, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Biz paranın Hazine’de bu havuzda başka amaçlarla kullanılmış olduğunu düşünüyoruz. Bizim ve kamuoyunun ikna edilmemiz için bu hesabın açık bir biçimde hesap hareketleri ile birlikte kamuoyuna gösterilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

False
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle