15 Temmuz akşamı 90 bin camide eş zamanlı sala okutulacak
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 90 bin camide eş zamanlı olarak sela okunacak. 15 Temmuz selası sonrasında etkinliklerin gerçekleştirileceği bölgelerde camiler sabaha kadar açık tutulacak. Peki, 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak? İşte, o konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bazı bilgiler
15 Temmuz selası ile 90 bin camide aynı anda gerçekleşecek olan etkinlik, sabah namazına kadar camilerin açık tutulmasıyla devam edecek. 15 Temmuz selası ile birlikte cami minarelerinin ışıkları açık tutulacak. İşte, 15 Temmuz selasının saat kaçta okunacağı ve etkinlikler hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı detaylı bilgiler
15 TEMMUZ SELASI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
15 Temmuz Pazartesi gününü 16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak salâlar okunacak. Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.
15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunacak, şehit yakınları ziyaret edilecek, din istismarının arkasına gizlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzü gençlere anlatılacak.
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, tüm şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programları yapılacak. Diğer cami ve mescitlerde ise şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.
Din istismarı ile mücadele etmek ve bu konuda toplumu Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgi ile aydınlatmak amacıyla 81 il ve 132 ilçe olmak üzere 213 noktada halka yönelik “15 Temmuz ve Din İstismarı” konulu konferanslar düzenlenecek. 3 Temmuz'da başlayan konferanslar 19 Temmuz'a kadar sürecek. İl müftülükleri tarafından bu konferanslarda “Din İstismarı” başlıklı kitap dağıtılacak.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ'DEN 15 TEMMUZ MESAJI
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “15 Temmuz, ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür” dedi.
15 Temmuz, ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür.
15 Temmuz 2016 tarihinde, kirli dünyasını, yüce dinimiz İslam’ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen bir terör şebekesi vatanımıza, varlığımıza, birliğimize, kardeşliğimize, istiklal ve istikbalimize kastetmiştir.
Tarihten beri nice zorlukların üstesinden gelen aziz milletimiz, yine büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla; dinine, değerlerine, hürriyetine, bağımsızlığına ve hukukuna sahip çıkmış; hain darbe girişimi, Allah’ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle, bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf edilmiştir.
Dış güdümlü bir terör örgütü olan FETÖ’nün; itikadi, ameli ve ahlâkî bir sapma hareketi olduğu bütün yönleriyle ortaya çıkmış ve karanlık yüzü ifşa olmuştur.
15 Temmuz hain darbe girişimi açıkça göstermiştir ki, bu topraklarda yüce dinimiz İslam’ın en doğru şekilde bilinmesi oldukça hayati bir mesele haline gelmiştir. Zira doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyaç istismara açık hale gelmekte, İslam’ın hakikatleri konusundaki cehalet ve yanlış bilgi, pek çok bireysel ve toplumsal sorunlara neden olmaktadır.
Bu itibarla, Diyanet İşleri Başkanlığımız, yanlış bilgilerle dinî kavram ve değerler üzerinden toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik bütün söylem ve faaliyetlere karşı üzerine düşen sorumlulukları yapmaya, sahih dini bilgi ve doğru bir yöntemle milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye devam edecektir.
Bu vesileyle hain darbe girişimine karşı mücadele ederken canını feda eden şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, gösterdiği büyük cesaret ve direnişten dolayı aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.
Yüce Allah, milletimizi her türlü fitne, tefrika, kötülük ve ihanetten korusun, kıyamete kadar payidar eylesin.
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