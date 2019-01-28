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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.01.2019 - 22:45, Son Güncelleme:

15 tatil (sömestr tatili) ne zaman bitecek? İşte okulların açılış tarihi

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15 tatil (sömestr tatili) ne zaman bitecek? İşte okulların açılış tarihi

15 tatil ne zaman hangi gün bitecek sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, okullarda ikinci dönemin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan iş takvimiyle birlikte okulların açılış, kapanış ve tatil tarihleri belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018-2019 eğitim- öğretim dönemi takviminde yer alan bilgilere göre, 18 Ocak'ta başlayan 15 tatil 4 Şubat Pazartesi günü son bulacak ve öğrenciler sınıflarda yerlerini alacaklar. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

UZMANLARDAN VELİLERE ÖNERİLER

Uzmanlar çocuğunuzun karnesi iyi veya kötü, nasıl olursa olsun tatilde dinlenmeleri ve eğlenmeleri gerektiğini söylüyor. İşte uzmanlardan velilere 5 öneri:

- Tatili öğrencilerin hem dinlenebileceği hem de verimli hale getirebileceği bir ara döneme çevirin. Bu program sayesinde çocuğunuz hem oyun oynayabilecek hem de kitap okumak gibi aktiviteler yapabilecek.

- Çocuğunuza, tatilde olduğunu hissettirin. Okulun ve derslerin tüm baskısından sıyrılmalı. Unutmayın, bu çocuğunuz için bir arınma dönemi.

- Gerekirse istediği saatte yatmasına izin verin, bilgisayarda oyun oynamasını sınırlı da olsa görmezden gelin.

- Beraber vakit geçirmeye özen gösterin, hafta sonu için programlar yapın.

- Ders çalışması konusunda baskı yapmayın. Eğer çocuğunuzun derslerinde eksik gördüğünüz noktalar varsa onu sıkmayacak şekilde tekrarlar yapılabilir. Ancak istemediğinde boş yere baskı yapmayın çünkü istediğiniz kadar zorlasanız da verim alamazsınız.

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