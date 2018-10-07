15 tatil ne zaman? Sömestr ne zaman başlayacak?
Yaklaşık 8 ay sürecek 2018-2019 eğitim öğretim yılı maratonuna başlayan 18 milyon öğrenci, şimdiden 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Birinci dönemin tamamlanacağı ve sömestr tatiline başlayacakları tarihi sorgulayan öğrenciler, konu hakkında MEB'den yayınlanan açıklamaları öğrenmek istiyor. Peki, 15 tatil ne zaman? Sömestr ne zaman başlayacak?
Sömestr tatiline yönelik araştırmalar şimdiden başladı. 17 Eylül'de yeni eğitim dönemine başlayan öğrenciler, bir yandan okullarına devam ederken bir yandan da 15 tatil ya da bir diğer ifade ile sömestr tatili hakkında bilgi almak adına sorgulamalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
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