15 tatil ne zaman? Karne tatili tarihi belli oldu?
2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin ne zaman biteceği okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan pek çok öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Karne alarak yarıyıl tatiline başlayacak olmanın heyecanı ile gün sayan öğrenciler, MEB'in açıkladığı karne tatili tarihini merak ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman?
Yoğun ders ve sınav temposu ile eğitim dönemine devam eden yüz binlerce öğrenci ve öğretmen, ara dönem tatilinin tarihi hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Aralık ayı ile birlikte beklentileri artan kişiler, internet üzerinden yaptıkları araştırmalarla MEB'in açıkladığı 15 tatil tarihini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
MEB TARİH VERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
'GÖZETİMSİZ SINAV' UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, katıldığı bir programda dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulaması", Ağrı Alparslan Ortaokulunda da başladı. Bakan Selçuk'un teşvikiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde uygulanan gözetimsiz sınav, Ağrı'da pilot olarak seçilen Alparslan Ortaokulunda hayata geçirildi.
"Biz size güveniyor ve inanıyoruz" temasıyla başlatılan uygulama dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulda 8/F sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin sınav kağıtlarını dağıtan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda gözetimsiz sınav yapıldığını öğrendiğinde gelip görmek istediğini söyledi.
Okul idaresi ve ilk sınavı yapacak öğretmenin öğrencilerine çok güvendiğini ifade eden Tekin, "Öğrenciler de kendilerine çok güveniyorlar. Ben de sınav kağıtlarını dağıttım. Sınıftan çıkacağız ve öğrencileri yalnız bırakacağız. Sınıf, gözetmen olmadan öğrencilerimize kalacak. Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, özellikle illerimizde gözetmensiz sınavı dile getirdi. Gündeme getirdiği andan itibaren ilimizde uygulamaya başladık. Pilot olarak da bu okulumuzu seçtik. Diğer okullarımızda da bunu yaygınlaştıracağız. Başarılı olacağımıza da inanıyoruz." diye konuştu.
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