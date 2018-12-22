Yarıyıl tatili ne zaman? İşte, 15 tatilin başlayacağı tarih
Öğrenciler arasında, '15 tatil', 'karne tatili', 'şubat tatili' ya da 'sömestr tatili' olarak da bilinen yarıyıl tatiline çok kısa bir süre kaldı. Yoğun ders ve sınav temposuna bir an önce ara vermek isteyen milyonlarca öğrenci, aralık ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte 15 tatil tarihi araştırmalarına hız verdi. Peki, 15 tatil ne zaman?
Devlet okulları ve özel kurumlarda eğitim alan okul öncesi ile ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline başlayacak olmanın hayalini kuruyor. Eylül ayında başlayan 2018-2019 eğitim döneminin biteceği tarihi adeta 'iple çeken' öğrenciler, 15 tatil hazırlıklarına şimdiden başladı.İşte, MEB'in açıkladığı 15 tatil başlangıç tarihi...
TATİL TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
MEB'İN HİZMETLERİNE REKOR İLGİ
MEB bilişim sistemleri, 1 milyonun üzerinde personel, özel kurumlar dahil olmak üzere 74 bin kurum, 18 milyon öğrenci ve veli tarafından kullanılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), e-Devlet üzerinden sunduğu yeni bilişim hizmetlerinden bu yıl 35 milyon 863 bin kez yararlanıldı.
AA muhabirinin, MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde kayıtlı yaklaşık 18 milyon öğrenci eğitim görüyor.
MEB, öğrenci, veli ve öğretmenlere her türlü hizmete yönelik iş ve işlemleri elektronik ortamda yapıyor. Bu kapsamda, e-Okul, MEBBİS, Doküman Yönetim Sistemi (DYS), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi farklı sistemleri kullanan Bakanlık, bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için yeni iyileştirmeler yapıyor.
Bakanlık, bu kapsamda elektronik ortamda sunduğu hizmetlerin e-Devlet ile entegrasyonu için 2018'de 11 yeni hizmeti daha e-Devlet üzerinden vermeye başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2018'de "Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Doğrulama, Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Sorgulama, Çırak Öğrenci Devamsızlık Bilgileri Sorgulama, e-Dilekçe Sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama, İletişim Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Doğrulama, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Sorgulama, Özel Okul Öğretim Desteği Sorgulama, Ücretli Öğretmenlik Başvurusu, Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlikler İzin Projesi ve Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Doğrulama" olmak üzere 11 hizmetini daha e-Devlet üzerinden sunmaya başladı.
Böylece MEB'in e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet sayısı 33'e çıktı. MEB'in, e-Devlet üzerinden sunduğu yeni hizmetlerden sadece 2018'de 35 milyon 863 bin kez yararlanıldı.
MEB bilişim sistemleri, 1 milyonun üzerinde personel, özel kurumlar dahil olmak üzere 74 bin kurum, 18 milyon öğrenci ve veli tarafından kullanılıyor.
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