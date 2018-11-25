15 tatil ne zaman hangi tarihte başlıyor? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?
15 tatil ne zaman başlayacak sorusu, sınavlarda artık son dönemece girmeye hazırlanan birçok öğrencinin gündemindeki konu oldu. Yarıyıl tatili kapsamında bir müddet dinlenme fırsatını bulacak olan öğrenciler, MEB'in açıkladığı sömestir tatili sürecini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabı
15 tatil ne zaman sorusuna internet üzerinden cevap arayan binlerce vatandaş, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre sömestir tatilinin ne zaman başlayacağını öğrenecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internet üzerinden sorguluyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?
Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.
Yaz tatilinin kaç gün olacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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