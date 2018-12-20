15 tatil ne zaman hangi gün başlayacak? İşte 2018-2019 sömestr tatili tarihi
15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Sömestr tatili için geri sayıma başlayan öğrenciler, yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman hangi gün başlayacak? İşte 2018-2019 sömestr tatili tarihi.
Sömestr tatili için geri sayım başladı ve milyonlarca öğrenci 15 tatilin başlayacağı tarihi sorgulamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı iş takvimiyle birlikte 15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman hangi gün başlayacak? İşte 2018-2019 sömestr tatili tarihi.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İnternet üzerinden araştırılan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestr tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
TATİL NASIL GEÇİRİLMELİ?
YENİ SİSTEME ADAPTE OLUN
- Özellikle sınav sisteminin değişmesi, karşımıza soru formatında da önemli farklılıklar çıkardı. Adayların bu yeni formata adapte olması için benzer testlere ağırlık veren bir çalışma yürütmesi göz ve zihin aşinalığı kazanması bakımından yararlı olur.
BOL BOL TEST ÇÖZÜN
- Bir haftalık çalışma sürecinde daha çok test örnekleri üzerinden çalışma programı tasarlanabilir. Bu, sınav denemesi şeklinde yapılabileceği gibi çeşitli testler ve soru bankaları üzerinden de olabilir.
YANITLARI ANALİZDEN GEÇİRİN
- Bir testi veya sınav denemesini çözdükten sonra geri dönüp sonuçları ve cevapları sıkı bir analizden geçirmek de öğrenmeyi pekiştirecektir.
BİYOLOJİK AYARINIZI BOZMAYIN
- Tatilde uyku, beslenme ve dinlenme düzeninin de okul sürecinde olduğu gibi sağlanması gerekiyor. Çünkü bu dönemde bozulan biyolojik ayarı, okul başladığında tekrar olağana döndürmek bazen birkaç haftayı alabiliyor.
BAŞARI İÇİN DENGE ÖNEMLİ
- Tabi ki sadece uzun süre çalışanların değil, çalışmalarını dengeli, düzenli ve programlı yapabilenlerin daha başarılı olabileceklerini hatırlatmak isterim. Bu dengeye dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi sömestr.
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