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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

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15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

15 tatil ne zaman bitecek sorusunun yanıtı, tatil keyfini sürmeye devam eden milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 18 Ocak tarihinde başlayan sömestr tatili sürmeye devam ederken, öğrenciler hazırlıklarını tamamlamak için okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

 

Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı sürmeye devam eden sömestr tatiliyle birlikte sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019 yılı iş takvimiyle birlikte, okulların açılış, kapanış ve yaz tatili tarihleri belli olmuştu. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilen karnelerin ardından başladı ve 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

15 TATİL UZATILDI MI?

Sömestr tatili olarak bilinen ve öğrenciler tarafından 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili, bu yıl 16 gün olacak. 15 tatilin 30 gün olduğu ve uzatıldığına dair iddialar gündemde yer alsa da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

DERS SAYILARI AZALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir kanalda yayımlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ders sayılarına ilişkin birkaç aydır değişik taslaklar üzerinde çalıştıklarını belirterek, hatta bazı yerlerde bu konuya ilişkin yayımlanan bilgilerin geçerli olmadığını vurguladı. Selçuk, "Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde ortaöğretimde ders sayıları, derslerin nitelikleri gibi konularda bir resmi açıklama yapacağız, lansman gibi bir çalışma yapacağız." diye konuştu.

Zorunlu eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun 15-16 dersi alması, anlaması, derinleştirmesi ve içselleştirmesi asla mümkün değil. Sınıfta kalmanın hemen hemen hiç mümkün olmadığı bir ortamda, öğrenci diyor ki 'Siz ne yaparsanız yapın, ben zaten geçeceğim' diyor. O zaman da 4 işlemi bilmeden lise bitirilebiliyor ve çocuklar üniversitede zayıf olmaya başlıyorlar.

Biz de belki 5-6 ders yapamayız şu anda çünkü her branş 'Bizim dersimiz çok önemli, asla bundan vazgeçmeyin' diyor. Bunu yaparken, bilimsel gereklilikler mi, çocukların gerçekten ihtiyaçları mı, hayatın bizden bekledikleri mi diye bakmamız gerekirken, 'sadece bizim branştan daha fazla ders olsun' beklentisi var. Biz, burada orta yol bulup, çocukların menfaatini, Türkiye'nin iktisadi menfaatini dikkate alarak bir yol almak istiyoruz.

Ders sayıları kesinlikle azaltılacak, alan seçimi daha aşağı inecek. Şu an 15-16 ders var liselerde. Çok net bir şey söylemeyeyim şu anda ama oldukça düşecek. Mart içinde açıklayacağız."

"Bu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya geçecek mi?" sorusuna Selçuk, "Geçecek" yanıtını verdi. Selçuk, tasarım beceri atölyeleri kuracaklarını ve Şubat ayında pilot uygulamaya başlanacağını da bildirdi.

Selçuk, iyi bir Milli Eğitim Bakanının özellikle gelecek için çalışacağına işaret ederek, bu dönemde de birçok somut projeyi açıklayacaklarını söyledi. Her ay bir proje açıklayacaklarını belirten Selçuk, "Ocak'ta açıklayacağız, şubat, mart, nisan, mayıs, haziranda her ay somut büyük bir projeyi açıklayacağız." dedi.

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