15 tatil ne zaman başlıyor? Karne günü ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman? soruları son günlerde en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. İlk dönemin tamamlanmasıyla atilde dinlenme fırsatı yakalayacak olan öğrencileri bir yandan da karne heyecanı sardı. MEB'in tatil takvimini sorgulayan öğrenciler karne gününe kaç gün kaldığını araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman hangi tarihte? İşte, tatil takvimiyle ilgili detaylar.

15 TATİL VE ARA TATİL NE ZAMAN?

17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

BÜTÜNLEŞTİRİCİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

"Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi" açılış konferansı Ankara'da yapıldı. Konferansta bir konuşma yapan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Bütünleştirici eğitime 2023 Eğitim Vizyonunda önemli yer ayırdık. Bu proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerle bütünleştirici eğitimle ilgili toplumsal duyarlılığı daha da artırmaya çalışacağız." dedi.

Bütünleştirici ya da kaynaştırma eğitiminin aslında kadim kültürün temelinde bulunduğunu belirten Safran, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitimin bütüncül olarak ele alınması gerektiğine işaret eden Safran, "Bütünleştirici eğitime 2023 eğitim vizyonunda önemli yer ayırdık. Bu proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerle bütünleştirici eğitimle ilgili toplumsal duyarlılığı daha da artırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Safran, öğretmen, okul yöneticileri, veliler ve Bakanlığın el ele vererek Türk eğitimine katkı sunacağının altını çizdi.