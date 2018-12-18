15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatiline kaç gün kaldı?
15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı milyonlarca öğrencinin büyük bir merakla araştırıp sorguladığı konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yoğun sınav temposunu bir kenara bırakıp artık dinlenmek için bekleyen öğrenciler bir an önce yarıyıl tatilinin gelmesini bekliyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatiline kaç gün kaldı?
Sömestr tatili için geri sayım başladı ve milyonlarca öğrenci tatilin başlayacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yıl iş takvimiyle birlikte okulların ara tatile gireceği tarih belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatiline kaç gün kaldı?
İnternet üzerinden araştırılan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestr tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
TATİL NASIL GEÇİRİLMELİ?
YENİ SİSTEME ADAPTE OLUN
- Özellikle sınav sisteminin değişmesi, karşımıza soru formatında da önemli farklılıklar çıkardı. Adayların bu yeni formata adapte olması için benzer testlere ağırlık veren bir çalışma yürütmesi göz ve zihin aşinalığı kazanması bakımından yararlı olur.
BOL BOL TEST ÇÖZÜN
- Bir haftalık çalışma sürecinde daha çok test örnekleri üzerinden çalışma programı tasarlanabilir. Bu, sınav denemesi şeklinde yapılabileceği gibi çeşitli testler ve soru bankaları üzerinden de olabilir.
YANITLARI ANALİZDEN GEÇİRİN
- Bir testi veya sınav denemesini çözdükten sonra geri dönüp sonuçları ve cevapları sıkı bir analizden geçirmek de öğrenmeyi pekiştirecektir.
BİYOLOJİK AYARINIZI BOZMAYIN
- Tatilde uyku, beslenme ve dinlenme düzeninin de okul sürecinde olduğu gibi sağlanması gerekiyor. Çünkü bu dönemde bozulan biyolojik ayarı, okul başladığında tekrar olağana döndürmek bazen birkaç haftayı alabiliyor.
BAŞARI İÇİN DENGE ÖNEMLİ
- Tabi ki sadece uzun süre çalışanların değil, çalışmalarını dengeli, düzenli ve programlı yapabilenlerin daha başarılı olabileceklerini hatırlatmak isterim. Bu dengeye dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi sömestr.
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