15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili hangi güne denk geliyor?
15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimine göre yeni eğitim yılı sömestr tatili dönemi belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili hangi güne denk geliyor?
Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili hangi güne denk geliyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
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