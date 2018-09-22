15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr ne zaman?
15 tatili ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. 17 eylül tarihinde okullar açıldı ve yeni eğitim yılı başladı. Öğrenciler önceden plan yapabilmek adına bu yıl sömestr tatilinin tarihini araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr ne zaman?
Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılına konsantre olmaya başladı. Ara dönem tatilinin hangi tarihe geldiğini merak eden öğrencilere yanıt Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle verildi. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr ne zaman?
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
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