15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak?
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline başlayacak olmanın heyecanı ile gün sayıyor. 2019- 2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin ne zaman sona ereceğini merak eden öğrenciler, MEB'in açıkladığı tarih bilgisini araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan milyonlarca öğretmen ve öğrenci, 15 tatilin ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor. Öte yandan bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatilin tarihi de merak ediliyor. İşte, MEB'in yeni dönem tatil takvimi...
Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.
MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da yapılacak.
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER İÇİN YAPAY ZEKA EĞİTİMİ
2019-2021 yılları arasında yürütülecek ‘Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi’ projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim platformu geliştirilecek. Okullar ve öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimlerinin çerçevesinin hazırlanacağı projede öğrencilerin uygulamalı etkinliklerle yapay zekayla ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Ayrıca oyunlar ve görselleştirmeler aracılığıyla yapay zekayla ilgili eğlenceli eğitim uygulamaları geliştirilecek, okullar için yapay zeka eğitimine yönelik rehber kitaplar hazırlanacak. 2019-2021 yılları arasında 24 ay yürütülecek projede 10-18 yaş grubundaki en az 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
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