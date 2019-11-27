15 tatil ne zaman başlayacak? MEB Sömestr tarihi ne zaman?
Geçtiğimiz hafta sona eren ilk ara tatilin ardından öğrenciler ve veliler '15 tatil ne zaman' sorusunun cevabını araştırıyor. MEB tarafından belirlenen tarihe göre okulların 2019-2020 yıllarındaki tatil programı belirlendi. Peki ikinci ara tatil ve 15 tatil ne zaman başlayacak?
İlk ara tatilin sona ermesinin ardından yarıyıl tatili için öğrencilerin araştırması başladı. 5 tatile kaç gün kaldığını merak eden öğrenciler, ders başı yaptıktan hemen sonra tarihe yönelik araştırmalarına hız verdi. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler, "15 tatil ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? İşte, MEB tatil takvimi ve 15 tatil hakkında ayrıntılar...
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 18 milyon öğrenci, ilk ara tatilin ardından ders başı yaptı. Gözler şimdi öğrencilere yarı dönem karnelerinin de verileceği 15 tatil ya da diğer adıyla sömestr tatilinde. Peki, 15 tatil ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı?
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), rehberlik ve araştırma merkezlerinin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla kurum açma şartlarını yeniden düzenledi.
MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmeliğe göre, 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan rehberlik ve araştırma merkezlerinin yeniden yapılandırılması maddesi kapsamında, rehberlik ve araştırma merkezlerinin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla kurum açma şartlarına kolaylık getirildi.
İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
MEB DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, görme ve işitme yetersizliği gibi 7 farklı engel grubunda sunulan destek eğitim programlarının içeriklerini güncelledi.
TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamındaki güncelleme çalışmalarına, üniversitelerin özel eğitim, dil ve konuşma terapistliği, odyoloji, fizyoterapi ve ergoterapi bölümlerinden akademisyenler ile Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul ile kurumlardan öğretmen ve uzmanlar katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, eğitim programlarının sürekli güncellenmesinin eğitimin kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çekti.
Bu bağlamda özel eğitim müfredatına büyük önem verdiklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 7 engel grubuna yönelik uygulanan özel eğitim programlarının güncellenmesine uzun zamandan beri ihtiyaç duyuluyordu. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında yürütülen güncelleme çalışmalarında son aşamaya geldik.
Bakanlığımızdan, üniversitelerimizden ve diğer kurumlardan alan uzmanlarının ortaklaşa yürüttükleri eğitim programları güncelleme çalışmaları tamamlandı. Hazırlanan yeni programları paydaşlarımızın görüşlerine sunduk. Onlardan alacağımız geri beslemelerle son şeklini vereceğiz."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle