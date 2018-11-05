15 tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman başlayacak?
Kasım ayının başlamasıyla birlikte 15 tatile yönelik araştırmalar hız kazandı. Ara tatilin ne zaman başlayacağını merak eden yüz binlerce öğrenci, konuya dair net bilgiler almak adına internette sorgulama yapıyor. Peki, 15 tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman başlayacak?
17 Eylül'de başlayan 2018-2019 eğitim dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun ders ve sınav temposundan sıkılan öğrencilerin gözü, 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatilinin başlayacağı tarihte. Öğrencilerin yanı sıra öğrenci velileri de "Ara tatil ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB'in açıkladığı 15 tatil tarihi...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
YAZ TATİLİ KISALACAK MI?
Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.
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