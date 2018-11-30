15 tatil ne zaman? 30 gün mü olacak?
Yarıyıl tatili için geri sayıma geçen öğrenciler, 15 tatil 30 gün mü olacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıllarda da spekülasyon olarak ortaya çıkan 15 tatil tatil 30 gün olacak iddiası, bu yıl da birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, sömestir olarak da nitelendirilen 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık iş takvimi ile belirlenen yarı yıl tatili, bu yıl toplamda 16 gün sürecek. 4 Şubat Pazartesi günü ikinci kanaat dönemine başlayacak olan öğrenciler, yaklaşık 4 aylık eğitim öğretim döneminin ardından yaz tatiline girecek. İşte, 15 tatil ne zaman sorusuna cevap arayan öğrenciler için bazı bilgiler
15 tatilin 30 gün olacağı iddiası, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 15 tatilin 30 gün olacağı iddialarına karşın bu yıl herhangi bir açıklama yapmadı.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?
Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.
Yaz tatilinin kaç gün olacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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