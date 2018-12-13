15 tatil için resmi açıklama! Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?
Sömestr tatili için öğrenciler kadar velilerin de araştırması başladı. Kış tatili için planlarını yapmak isteyen binlerce kişi, 15 tatil ne zaman sorusuna cevap arıyor. İşte, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 2 haftalık boş zaman bulacak olan öğrencilerin merakla araştırdığı 15 tatil ne zaman sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı'dan alınan resmi bilgiler
15 tatil ne zaman başlayacak sorusu, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takviminde yer alan bilgilere göre bu yıl sömestr tatili toplamda 16 gün sürecek. İşte, sömestr tatiline dair merak edilen bazı detaylar
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
OKULLARDA ÇÖLYAK SEFERBERLİĞİ
Sağlık Bakanlığı buğday, arpa, yulaf gibi tahıl ve tahıl ürünlerinde bulunan ‘gluten’ proteinine karşı duyarlılık sonucu gelişen çölyak hastalığına yönelik çalışma başlattı.
Türkiye’de yaklaşık 700 bin çölyak hastası bulunduğunu açıklayan bakanlık, hastalığın bilimsel araştırması ve yapılması gerekenlerle ilgili ‘Bilim Danışma Yürütme Koordinasyon Kurulu’ oluşturdu. Bakanlık öncelikle 2018-2021 arasını kapsayan bir ‘Kontrol Programı ve Öğretmenlere Yönelik Bilgilendirme Rehberi’ hazırladı. Buna göre bakanlık, yerli glutensiz ürünlerin üretimini teşvik edecek. Çölyak dostu kreş ve okullar oluşturulması, okullarda uygun besinler bulundurulması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği yapılacak. Okul başvurularında hastalığın sorgulanarak uygun diyetin sağlanması zorunlu kılınacak. Çeşit sayısı arttırılacak. Kantincilere eğitim verilecek. Yatılı okullarda çölyak hastalığına yönelik diyet düzenlenmesi olacak. Bunlar menülerde de yer alacak.
MUTFAK EKİPMANI AYRI OLACAK
Öğretmen rehberinde, kutlama ve etkinliklerde velilerin bilgilendirilmesini, çocukların glutensiz gıdalara ulaşabilmelerinin sağlanmasını, kantinlerde glutensiz gıdalar için kullanılacak tost makinesi, ızgara, fritöz gibi pişirme araçlarının hatta tezgâh temizleme bezlerinin bile ayrı olması istendi. Sınıf içi etkinliklerde, sınıf öğretmeni öğrencinin diyet gereksinimlerini göz önünde bulundurarak planlama yapacak. Dışlanmaması için gereken hassasiyet gösterilecek.
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