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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.02.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

15 Şubat Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İllere göre Cuma saati bilgileri

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15 Şubat Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İllere göre Cuma saati bilgileri

Güneşin konumuna göre merkezlerde farklılık gösteren Cuma saati, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanların gündeminde yer alıyor. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna resmi kaynaklar üzerinden cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 15 Şubat günü Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve diğer tüm iller için Cuma saati bilgileri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, 15 Şubat sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güneşin konumuna göre belirlediği ezan saatleri, Cuma namazının saat kaçta kılınacağı konusunda da bilgi veriyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen birçok kişinin merakla araştırdığı Cuma saati hakkında bazı bilgiler

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 

Diyanet'ten 15 Şubat tarihi için alınan bilgilere göre Cuma namazı İstanbul'da 13.23, Ankara'da 13.08, Adana'da 12.58, Bursa'da 13.23, İzmir'de ise 13.31'de kılınacak. Diğer illerdeki Cuma saatlerine aşağıdaki linkte tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.

SEFERİ KİMSE CUMA NAMAZI İLE MÜKELLEF MİDİR?

Dinen sefer sayılacak mesafedeki bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi, yaşadığı yerleşim yerinin meskûn mahallinden çıkınca misafir hükmünde kabul edilir. Bu kimse yolculuk hüküm ve ruhsatlarından yararlanmaya başlar (Merğînânî, el-Hidâye, II, 101). Buna göre, yolculuğa başlayıp şehrin meskûn mahallinden çıkan kimse dört rekâtlı farz namazları iki rekât olarak kılar.

Günümüzde şehirler genişlemiş, İstanbul örneğinde olduğu gibi, iki ucu arasındaki mesafe neredeyse sefer mesafesi olacak kadar uzamıştır. Bu nedenle İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan kimseler, yolculuğa kendi araçlarıyla çıktıklarında, ikamet ettikleri ilçenin belediye sınırlarını geçtikleri andan itibaren seferî sayılırlar ve haklarında seferîlik hükümleri sabit olur. Yolculuğa otobüs, tren, uçak ve gemi gibi umumi vasıtalarla çıkılması halinde ise seferiliğin başlangıç noktası olarak otogar, gar, havalimanı ve limanlar esas alınabilir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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