15 Ocak son depremler listesi! İstanbul'da bugün deprem oldu mu?

Deprem mi oldu sorusu, 15 Ocak Çarşamba gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 15 Ocak tarihli son depremler listesi

SON DEPREMLER 15 OCAK

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.01.15 09:45:58 37.3660 37.0567 10.7 -.- 1.8 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.01.15 08:46:13 38.1683 36.2925 10.8 -.- 1.5 -.- KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2020.01.15 07:51:30 37.8932 29.7098 7.5 -.- 1.5 -.- IDRIS-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.01.15 07:16:57 37.8433 29.6183 11.1 -.- 1.5 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.01.15 06:56:45 36.4495 28.7062 6.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.15 06:09:06 39.6575 25.9687 9.3 -.- 1.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.01.15 06:05:50 40.7005 27.4068 10.3 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.01.15 06:00:15 37.2002 28.6445 6.1 -.- 2.0 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel

2020.01.15 05:42:45 40.7155 27.3640 9.6 -.- 1.9 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2020.01.15 05:01:17 36.4758 28.8968 7.6 -.- 2.4 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2020.01.15 04:48:50 34.6607 27.5138 18.5 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.01.15 04:47:48 40.1430 31.6920 5.0 -.- 2.0 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2020.01.15 04:23:54 39.3330 32.4355 6.8 -.- 1.4 -.- TABAKLI-HAYMANA (ANKARA) İlksel

2020.01.15 02:53:00 39.4835 23.9997 22.2 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel

2020.01.15 02:48:54 35.6640 26.4398 28.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.15 01:03:08 37.4172 29.5042 5.4 -.- 1.3 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2020.01.15 00:19:16 36.3245 29.2353 13.6 -.- 1.2 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel