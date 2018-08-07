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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
07.08.2018 - 20:21, Son Güncelleme:

15 metrelik surlardan düştü

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15 metrelik surlardan düştü

Antalya’da Hadrian Kapısı (Üç Kapılar) surlarından beton zemine düşen kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Üç Kapılar kale surlarında meydana geldi.

Merdivenlerden kale surlarına çıkan 38 yaşındaki Evren Şenkaya, iddiaya göre demir korkulukları aşıp duvar üzerinde yürümeye başladı. Surlar üzerinde birkaç metre yürüyen Şenkaya’nın dengesini kaybedip yaklaşık 15 metreden kafasının üzerine beton zemine düştüğü ileri sürüldü.

Çevredeki esnaf hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Evren Şenkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik çemberine alırken, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şenkaya’nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARTIYOR'
Olaya tanık olan bölgedeki işletme sahiplerinden Yücel Bozok, “Surların üzerine sıklıkla çıkılıyor. Oradan düşmeler oluyor. Muhtemelen bu kişi de düştü. Orası yürüme yolu yapılıyor ama tehlikeli bir yer. Olacağı buydu. Çok önceden önlem alınması gerekirdi. Bir arkadaşımızı kaybettik, üzüldük. İnmeye çalıştığı yönünde bilgiler var ama inmek çok zor. Oraya bir çıkış merdiveninin olmaması zaten tehlikeye davetiye çıkarıyor” dedi.

 

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