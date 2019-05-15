Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti - 15 Mayıs Sayısal Loto sonuçları
Sayısal Loto'nun 1218'inci hafta çekilişi 15 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşti. Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez yapılan Sayısal Loto'da büyük ikramiye bu kez devretti. Hasılattan KDV olarak 981 bin 655 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 549 bin 549 lira 45 kuruş kamuya aktarılacak. İşte, 15 Mayıs Sayısal Loto sonuçları
İstanbul Beyoğlu'nda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişle, Sayısal Loto'nun 1218'inci hafta sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. Sayısal Loto'nun 15 tarihli çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 1 lira 55 kuruş devretti. Peki, büyük heyecanla oynanan Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Milli Piyango 15 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 4 bin 826 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 46 kişi 73 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 73 bin 212 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 1 milyon 533 bin 239 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 981 bin 655 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 549 bin 549 lira 45 kuruş kamuya aktarılacak.
15 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21.45'te çekilişi başlayan Sayısal Loto'nun 15 Mayıs tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
3,10,29,33,41,48
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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 4 bin 898 lira 85'er kuruş, 4 bilen 6 bin 761 kişi 66 lira 45'er kuruş, 3 bilen 122 bin 360 kişi 10 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
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