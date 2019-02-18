15 kişiyi şehit eden pilota 'Ellerinize sağlık' dedi... Mahkemede reddetti!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri15 kişiyi şehit eden pilota 'Ellerinize sağlık' dedi... Mahkemede reddetti!
GeriGündem 15 kişiyi şehit eden pilota 'Ellerinize sağlık' dedi... Mahkemede reddetti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
18.02.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

15 kişiyi şehit eden pilota 'Ellerinize sağlık' dedi... Mahkemede reddetti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
15 kişiyi şehit eden pilota 'Ellerinize sağlık' dedi... Mahkemede reddetti!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden darbeci pilotları koordine eden eski 141'inci Filo Komutanı Hakan Karakuş, kendisine ait olduğu bilirkişilerce tespit edilen telsiz görüşmelerini inkar etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresini bombalayarak 15 vatandaşı şehit eden eski pilot Müslim Macit'e, "Ellerinize sağlık" diyen Karakuş, yargılandığı davada "Sesimi taklit etmişler, montaj" yalanıyla kendini savundu.

Adli Tıp Kurumunca "montaj olmadığı" ve "manipülasyona uğramadığı" tespit edilen fotoğrafları, görüntüleri ve telsiz konuşmalarını dahi reddeden FETÖ'cü askerler, savunmalarında örgütsel tavır içinde darbeden haberdar olmadıklarını ve haklarındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor.
Bunların arasında darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan eski pilot Müslim Macit'i yönlendiren Hakan Karakuş da bulunuyor.
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski orgeneral Akın Öztürk'ün damadı olan Karakuş, yargılandığı Akıncı Üssü darbe davasında aleyhindeki birçok beyana karşın iddiaların asılsız olduğunu, isminin medyada yer alması nedeniyle hedef gösterildiğini öne sürdü.

BOMBALAMA TALİMATI VERDİ

Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'ndeki uçuş kulesinde nöbetçi astsubay olan tanık Rasim Güçlü, savcılıktaki ifadesinde, Karakuş'un kuleye gelip oradakilere ve uçan pilotlara emirler verdiğini anlattı.

Karakuş'un sabah saatlerinde havadaki son uçağa "Sarayı da bombalayın, elinize sağlık" dediğini anlatan Güçlü, "Biz kule ekibi olarak, 'Bu ortamda çalışmak istemiyoruz.' dedik fakat bir yarbay, 'Ne olursa olsun bu uçaklar kalkacak.' diye konuştu. Bu sırada Hakan Karakuş kuleye gelerek, 'Arkadaşlar, bu haberlere inanmayın, derhal televizyonu kapatın ve işinize bakın.' dedi." beyanında bulundu.

Üste meydan harekat komutanı olarak görev yapan Nihat Altuntop da müşteki olarak verdiği ifadede, darbe girişimi sırasında Karakuş'un kuleye geldiğini, onunla da konuştuğunu ancak geçiştirici cevaplar aldığını kaydetti.

Ona darbeye karşı olduğunu söylediğini anlatan Altuntop, konuşmalarına rağmen Karakuş'un boş boş bakıp cevap vermediğini ifade etti.
Darbeye katılacak pilotlara Ankara'daki hedeflerin şifrelenmiş hallerini aktaran, pilotlara talimatları telsiz konuşmalarına yansıyan, Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz 2016 öncesi sorgu odalarını temizlettirdiği kaydedilen ve evinde bir dolarlık banknotlar bulunan Karakuş ise hakkındaki tüm delilleri reddetti.

"SESİMİ TAKLİT ETMİŞLER"

Akıncı Üssü davası sanığı Karakuş, kendisine ait olduğu Adli Tıp Kurumunca belirlenen kayıtlar ile telsiz görüşmelerini de kabul etmedi.  "Sesimi taklit etmişler, montaj. Ben değilim." iddiasında bulunan Karakuş, darbeden haberinin olmadığını savundu.

Karakuş, tutuklu sanık eski tuğgeneral Hakan Evrim ile arasında geçen "Ankara'da sürekli uçak olacak, sürekli taciz olacak." şeklindeki konuşmasını da reddederek, "Kesinlikle kabul etmiyorum. Ne talimat aldım ne de talimat verdim." dedi.

Sanık Karakuş, bir dolarlık banknotlara ilişkin de "Evimdeki çekmecemde 113 tane bir dolar vardı ve saklamamıştım. Doların örgüt içindeki anlamını bilsem evde tutar mıyım? 3-4 gün evde saklanırken onları imha etmez miyim? Evimde bulunan 113 tane bir doları kabul ediyorum ama sümenimin altında bulunduğu ileri sürülen L ve F serisi 2 tane bir doları kabul etmiyorum." diyerek inkar taktiğini sürdürdü.

Hakan Karakuş, darbe gecesi Akıncı Üssü'nde kendisinin de katıldığı toplantıda darbeden söz edilmediği iddiasında da bulundu.

15 KİŞİYİ ŞEHİT EDEN PİLOTA "ELLERİNİZE SAĞLIK" DEDİ

16 Temmuz 2016 sabahı darbeci F-16 pilotu Müslim Macit, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresini bombalayarak 15 vatandaşı şehit etmiş, 7 kişiyi de yaralamıştı. Macit'e bombalama emrini ise Karakuş vermişti. Karakuş'un, 16 Temmuz sabahı saat 06.15 ve sonrasında Macit ile yaptığı ve inkar ettiği telsiz konuşmaları şöyle:

- (Macit) Aslan 6: Filo, Aslan 6
- (Karakuş) Kule: Aslan 6, filo, devam edin.
- Aslan 6: DMPI'ları (İstenen vuruş noktaları) tekrar eder misiniz?

- Kule: Yol kavşağı, cami önü.
- Aslan 6: Bana verilen koordinat, mutabık mıyız?
- Kule: Mutabık.

06.16
- Mutabık, üç tane.
- Aslan 6: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim.
- Kule: Mutabık, üç tane.
- Aslan 6: Üç tane alındı.

Saat 06.19

- Aslan 6: Yol kavşağı ve cami önü tamamlandı. Koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı?
- Kule: Bir şey yoksa atmayın.
- Aslan 6. Koordinata atmıyorum, mutabık mıyız?
- Kule: Mutabık.
- Aslan 6: Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu.
- Kule: Anlaşıldı, ellerinize sağlık.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul için son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat!

Bomonti'de kaza... Lüks aracını bırakıp kaçtı

Hukuk hocasının FETÖ savunması şaşırttı: Yasak ilişkiyi saklamak için ByLock kullandım

Sevgilisini tokatlayan avukatın 3 yıl hapsi istendi