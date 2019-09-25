15 kilometrede ABD ile 2. devriye
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge faaliyetleri kapsamında iki ülke askerleri, bölgede ikinci kez ortak kara devriyesi yaptı. Dünkü ortak devriye sabah saat 08.30’da başladı ve yaklaşık 3.5 saat sürdükten sonra öğlen saat 12.00’de sona erdi. 16 gün önce 8 Eylül’de yapılan ilk ortak devriyeye her iki ülkeden altışar olmak üzere toplam 12 zırhlı araç katılırken, dünkü devriyede zırhlı araç sayısının azalması dikkat çekti. TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri'nden dörder olmak üzere toplam sekiz araç devriye yaptı.
TSK’ya ait üzerinde Türk bayrağı bulunan 4 zırhlı araç Müşterek Harekât Merkezi’nin bulunduğu Akçakale’de beton blokun kaldırılması sonrası oluşturulan zırhlı kapıdan Suriye tarafına giriş yaptıktan sonra, ABD’ye ait 4 zırhlı araçla buluştu. Sınırda askerler tarafından yoğun güvenlik önlemi alınırken, devriye komutanlarının bir süre görüşmesi sonrası devriye görevi başladı. Hürriyet’in güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre ikinci devriyenin derinliği 15 kilometreyi buldu. Enlemesine alanın uzunluğu da Tel Abyad’ın 15 kilometre doğusundaki Braymay bölgesinin güneydoğusu ile batısı arasında yaklaşık 50 kilometre oldu.
İHA’LAR DEVRİYEYİ İZLEDİ
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı kısa açıklamalarla devriyenin başladığını ve bittiğini duyururken, devriye görevinden fotoğraflar da yayınladı. Devriyenin başladığına dair duyuruda, insansız hava araçlarının da (İHA) havadan takip yaptığı bilgisi yer aldı. Açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda ‘Güvenli Bölge’ tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı” denildi.
TAKİP RAKKA’YA KADAR UZANDI
İkinci ortak devriyeyi havadan izleyen Türkiye’ye ait İHA’ların Fırat’ın doğusunda Rakka’ya kadar olan derinliğe inmesi dikkat çekti. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgileri veren radar sisteminde Türk İHA’ları Fırat’ın batısından başlayıp Rakka üzerinden, Kuzey Irak’ta Erbil’in de doğusuna kadar uzanan oldukça geniş bir alanda tarama yaptı. Karada ortak devriye görevi tamamlandıktan sonra da İHA’ların Rakka civarlarında Fırat’ın batısı ve doğusu arasında sürekli devriye uçuşu yaptığı radar sisteminin kayıtlarında görüldü.
F-16’LAR YENİDEN FIRAT’IN DOĞUSUNDA
ABD ile ortak kara devriyesinin tamamlanmasından iki saat sonra da Türk savaş uçakları Fırat’ın doğusunda uçtu. Milli Savunma Bakanlığı, dünkü uçuşun da önceki günkü gibi terör örgütü DEAŞ’a karşı Doğal Kararlılık Harekâtı çerçevesinde yapıldığını bildirdi. Açıklamada, “Doğal Karalılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi” denildi.
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