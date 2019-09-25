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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
25.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

15 kilometrede ABD ile 2. devriye

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15 kilometrede ABD ile 2. devriye

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge faaliyetleri kapsamında iki ülke askerleri, bölgede ikinci kez ortak kara devriyesi yaptı. Dünkü ortak devriye sabah saat 08.30’da başladı ve yaklaşık 3.5 saat sürdükten sonra öğlen saat 12.00’de sona erdi. 16 gün önce 8 Eylül’de yapılan ilk ortak devriyeye her iki ülkeden altışar olmak üzere toplam 12 zırhlı araç katılırken, dünkü devriyede zırhlı araç sayısının azalması dikkat çekti. TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri'nden dörder olmak üzere toplam sekiz araç devriye yaptı.

TSK’ya ait üzerinde Türk bayrağı bulunan 4 zırhlı araç Müşterek Harekât Merkezi’nin bulunduğu Akçakale’de beton blokun kaldırılması sonrası oluşturulan zırhlı kapıdan Suriye tarafına giriş yaptıktan sonra, ABD’ye ait 4 zırhlı araçla buluştu. Sınırda askerler tarafından yoğun güvenlik önlemi alınırken, devriye komutanlarının bir süre görüşmesi sonrası devriye görevi başladı. Hürriyet’in güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre ikinci devriyenin derinliği 15 kilometreyi buldu. Enlemesine alanın uzunluğu da Tel Abyad’ın 15 kilometre doğusundaki Braymay bölgesinin güneydoğusu ile batısı arasında yaklaşık 50 kilometre oldu.

İHA’LAR DEVRİYEYİ İZLEDİ

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı kısa açıklamalarla devriyenin başladığını ve bittiğini duyururken, devriye görevinden fotoğraflar da yayınladı. Devriyenin başladığına dair duyuruda, insansız hava araçlarının da (İHA) havadan takip yaptığı bilgisi yer aldı. Açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda ‘Güvenli Bölge’ tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı” denildi.

TAKİP RAKKA’YA KADAR UZANDI

İkinci ortak devriyeyi havadan izleyen Türkiye’ye ait İHA’ların Fırat’ın doğusunda Rakka’ya kadar olan derinliğe inmesi dikkat çekti. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgileri veren radar sisteminde Türk İHA’ları Fırat’ın batısından başlayıp Rakka üzerinden, Kuzey Irak’ta Erbil’in de doğusuna kadar uzanan oldukça geniş bir alanda tarama yaptı. Karada ortak devriye görevi tamamlandıktan sonra da İHA’ların Rakka civarlarında Fırat’ın batısı ve doğusu arasında sürekli devriye uçuşu yaptığı radar sisteminin kayıtlarında görüldü.

F-16’LAR YENİDEN FIRAT’IN DOĞUSUNDA

ABD ile ortak kara devriyesinin tamamlanmasından iki saat sonra da Türk savaş uçakları Fırat’ın doğusunda uçtu. Milli Savunma Bakanlığı, dünkü uçuşun da önceki günkü gibi terör örgütü DEAŞ’a karşı Doğal Kararlılık Harekâtı çerçevesinde yapıldığını bildirdi. Açıklamada, “Doğal Karalılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi” denildi.

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