15 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 2’si ihraç olmak üzere toplam 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 03-04 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Tunceli, Kars, Şırnak, Erzincan, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bitlis'te yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.