Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>15 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

    15 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

    KOCAELİ (İHA)
    12.07.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

    Kocaeli merkezli 15 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

    Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 2’si ihraç olmak üzere toplam 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 03-04 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Tunceli, Kars, Şırnak, Erzincan, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bitlis'te yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

    Etiketler: kocaeli , operasyon
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri