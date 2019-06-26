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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri15 ilde dev operasyon! Devleti 5 milyon TL zarar uğratan çete çökertildi
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İHA
26.06.2019 - 21:30, Son Güncelleme:

15 ilde dev operasyon! Devleti 5 milyon TL zarar uğratan çete çökertildi

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15 ilde dev operasyon! Devleti 5 milyon TL zarar uğratan çete çökertildi

Diyarbakır merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonla devleti 5 milyon 250 bin TL zarara uğratan dolandırıcılık çetesi çökertildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince Diyarbakır merkezli 15 ili kapsayan geniş çaplı çalışmayla dolandırıcı çetesi çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte engelli sağlık kurulu raporlarıyla engelli maaşı, bakıcı maaşı, ÖTV’siz Araç alımı, malulen emeklilik ve askerlikten muafiyet gibi haksız menfaat temin eden şüpheli şahısların deşifre edilmesi, engellenmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında nitelikli dolandırıcılık (kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık) ve resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarını işleyen 127 şüphelinin gerçekleştirilen 1. dalga planlı operasyon neticesinde yakalandığı kaydedildi. Yine aynı çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 2. dalga operasyonu neticesinde 40 şüpheli şahıs olmak üzere aralarında sağlık çalışanları, memur ve öğretmenin de bulunduğu toplam 167 şüpheli şahıs yakalandığı belirtildi.

41 şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Diyarbakır merkezli 15 ilde gerçekleştirilen her iki operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahısların “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik, rüşvet” suçlarını işleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını yaklaşık olarak 5 milyon 250 bin Türk Lirası zarara uğrattıkları anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini için çalışmaların özveri ve kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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