Sayısal Loto'da 3 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı | MPİ 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları
Haftanın iki günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun 1227'nci hafta sonuçları belli oldu. İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda tamamlanan çekilişle, Sayısal Loto'nun 15 Haziran tarihli çekilişinde, 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 964 bin 16 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Peki, Sayısal Loto'da hangi şanslı numaralar ve illere ikramiye çıktı? İşte, Sayısal Loto'da bu hafta ikramiye kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı.
Şans oyunu tutkunlarının heyecanlı bekleyişinin ardından Sayısal Loto'nun 15 Haziran tarihli çekiliş sonuçları saat 21:15'te açıklandı. Haftada iki kez çekilişi düzenlenen Sayısal Loto'nun 1227'nci hafta sonuçlarının belli olması ile bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları.
Sayısal Loto oyununun 1227'nci çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 964 bin 16 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 733 lira 75'er kuruş, 4 bilen 6 bin 324 kişi 98 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 121 bin 49 kişi 13 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Etimesgut, Eskişehir'in Odunpazarı ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
Çekilişte toplam 8 milyon 994 bin 792 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 714 bin 711 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 957 bin 638 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
15 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Noter huzurunda MPİ tarafından saat 21:15'te düzenlenen kura ile Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçları belli oldu. Kurumun internet sitesinde ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. 1227. hafta Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar şunlar oldu;
1,3,25,29,40,43
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Sayısal Loto oyununun 1226. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 823 bin 544 lira 70 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 90 kişi 5 bin 649 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 964 kişi 77 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 88 bin 11 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 905 bin 787 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 51 bin 496 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 588 bin 206 lira 86 kuruş kamuya aktarılacak.
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