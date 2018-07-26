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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.07.2018 - 06:43, Son Güncelleme:

15 gün içerisinde aynı kanalizasyonda yine vahşet!

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15 gün içerisinde aynı kanalizasyonda yine vahşet!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde belediyeye ait kanalizasyon terfi hattı girişinde 15 gün içerisinde ikinci kez cenin bulundu.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi’nde Kdz. Ereğli Belediyesine ait kanalizasyon terfi hattında 9 Temmuz günü bulunan ceninin ardından belediye işçileri bugün öğle saatlerinde bir cenin daha buldu.

Belediye işçilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcısı ve adli tabip olay yerinde yaptıkları incelemede ceninin cinsiyetinin kız ve 16-18 haftalık olduğunu belirledi.

Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenin Kdz. Ereğli Belediyesine ait cenaze aracı ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceninin incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.

Daha önceki ceninin hangi anneye ait olduğu bulunmuştu

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 9 Temmuz günü aynı yerde bulunan ceninin kime ait olduğunu tespit etmek için özel ekip kurmuş ve hastane kayıtlarında yapılan inceleme sonrası D.A.’ya ulaşılmıştı.

Uzun süre anne olmak için bekleyen D.A. ifadesinde çocuğunu Devlet Hastanesinin acil tuvaletinde düşürdüğü bilgisini vermiş ve alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştı.

Polis kanalizasyonda bulunan ikinci ceninin kime ait olduğunu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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