15 gün 3 unvan tartışması
TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmeden İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla ilgili tartışmalar sürerken çeşitli iddialar dile getiriliyor.
GENEL VEKALET YOK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Yıldırım’ın yardımcısına vekalet vererek görevlerini devredebileceğine ilişkin açıklaması konuyu yeniden gündeme taşırken, hukukçular Meclis’teki vekalet sisteminin farkını anlattı. TBMM İçtüzüğü’ne göre Meclis’te ‘genel vekalet’ sistemi bulunmuyor. Vekalet sistemi, içtüzükteki kurallara göre işliyor. TBMM başkanları Ankara veya yurtdışına çıkarken başkanvekillerine vekalet veriyor. Teamüllere göre genellikle sırayla verilen bu vekalet sisteminde, Meclis başkanları dört yardımcısından istediğine vekalet bırakabiliyor. Yıldırım’ın Ankara’ya her gelişinde verdiği vekalet düşüyor ve çıkarken yeniden görevlendirme yapması gerekiyor. Yıldırım, her Ankara dışına çıkışında vekalet işlemini tekrarlıyor. Vekalet için genellikle de kendi partisinin temsilcisi olan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop’u tercih ediyor.
FAALİYETLERİNE ŞİKÂYET
AK Parti hukukçularının “seçimin siyasi parti faaliyeti olmadığı” tezini savunmasına karşın, Yıldırım’ın İstanbul belediye başkanlığı kampanyası dışında yapacağı her faaliyetin, muhalefet tarafından tartışma konusu yapılacağı belirtiliyor. Örneğin Yıldırım’ın İzmir veya Ankara’da katılacağı her toplantı ve çalışmanın muhalefet tarafından YSK’ya şikâyet edilebileceği öne sürülüyor.
15 GÜNDE TERCİH HAKKI
Milletvekillerinin belediye başkanı seçilmesinin ardından mazbatayı aldıktan sonraki 15 gün içinde görevlerinden birini seçmesi gerekiyor. Eğer Yıldırım seçilirse, 15 gün boyunca hem belediye başkanı hem milletvekili hem de TBMM Başkanı unvanına sahip olacağı anlamına geliyor. TBMM Araştırma Merkezi, daha önceki yerel seçimlerde bu konuda rapor hazırlamış ve belediye başkanı seçilen bir milletvekilinin, belediye başkanlığı görevini seçerse, milletvekilliğinin TBMM tarafından düşürülmesi gerektiği vurgulanmıştı.
Raporda, bir milletvekilinin istifa etmeden belediye başkanlığına aday olabileceği ve seçildiği takdirde 15 gün içinde tercih hakkını kullanacağı, aksi halde belediye başkanlığını reddetmiş sayılacağı belirtilmişti.
ANKARA’YA DÖNECEK İDDİASI
Yıldırım’ın kampanya boyunca tartışmaların uzamaması için aday listelerinin 3 Mart’ta kesinleşmesinin ardından istifa edebileceğini öne sürenler de var. Diğer yandan muhalefetin ortaya attığı, “Yıldırım’la seçimi kazanacaklar, kendisi mazbatayı alıp, AK Partili bir belediye meclis üyesine görevi bırakarak Ankara’ya geri dönecek” iddiaları ise AK Parti içerisinde “seçmeni kandırmak anlamına geleceği” gerekçesiyle reddediliyor.
m Kulislerde ‘Yıldırım’ın seçilirse en az bir yıl bu görevi yaptıktan sonra Ankara siyasetine üst düzey bir görevle geri dönmesi’ ise bir olasılık olarak konuşuluyor.
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