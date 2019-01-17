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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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KULİS HABER: Nuray BABACAN - ANKARA
17.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

15 gün 3 unvan tartışması

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
15 gün 3 unvan tartışması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmeden İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla ilgili tartışmalar sürerken çeşitli iddialar dile getiriliyor.

GENEL VEKALET YOK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Yıldırım’ın yardımcısına vekalet vererek görevlerini devredebileceğine ilişkin açıklaması konuyu yeniden gündeme taşırken, hukukçular Meclis’teki vekalet sisteminin farkını anlattı. TBMM İçtüzüğü’ne göre Meclis’te ‘genel vekalet’ sistemi bulunmuyor. Vekalet sistemi, içtüzükteki kurallara göre işliyor. TBMM başkanları Ankara veya yurtdışına çıkarken başkanvekillerine vekalet veriyor. Teamüllere göre genellikle sırayla verilen bu vekalet sisteminde, Meclis başkanları dört yardımcısından istediğine vekalet bırakabiliyor. Yıldırım’ın Ankara’ya her gelişinde verdiği vekalet düşüyor ve çıkarken yeniden görevlendirme yapması gerekiyor. Yıldırım, her Ankara dışına çıkışında vekalet işlemini tekrarlıyor. Vekalet için genellikle de kendi partisinin temsilcisi olan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop’u tercih ediyor.

FAALİYETLERİNE ŞİKÂYET

AK Parti hukukçularının “seçimin siyasi parti faaliyeti olmadığı” tezini savunmasına karşın, Yıldırım’ın İstanbul belediye başkanlığı kampanyası dışında yapacağı her faaliyetin, muhalefet tarafından tartışma konusu yapılacağı belirtiliyor. Örneğin Yıldırım’ın İzmir veya Ankara’da katılacağı her toplantı ve çalışmanın muhalefet tarafından YSK’ya şikâyet edilebileceği öne sürülüyor.

15 GÜNDE TERCİH HAKKI

Milletvekillerinin belediye başkanı seçilmesinin ardından mazbatayı aldıktan sonraki 15 gün içinde görevlerinden birini seçmesi gerekiyor. Eğer Yıldırım seçilirse, 15 gün boyunca hem belediye başkanı hem milletvekili hem de TBMM Başkanı unvanına sahip olacağı anlamına geliyor. TBMM Araştırma Merkezi, daha önceki yerel seçimlerde bu konuda rapor hazırlamış ve belediye başkanı seçilen bir milletvekilinin, belediye başkanlığı görevini seçerse, milletvekilliğinin TBMM tarafından düşürülmesi gerektiği vurgulanmıştı.
Raporda, bir milletvekilinin istifa etmeden belediye başkanlığına aday olabileceği ve seçildiği takdirde 15 gün içinde tercih hakkını kullanacağı, aksi halde belediye başkanlığını reddetmiş sayılacağı belirtilmişti.

ANKARA’YA DÖNECEK İDDİASI

Yıldırım’ın kampanya boyunca tartışmaların uzamaması için aday listelerinin 3 Mart’ta kesinleşmesinin ardından istifa edebileceğini öne sürenler de var. Diğer yandan muhalefetin ortaya attığı, “Yıldırım’la seçimi kazanacaklar, kendisi mazbatayı alıp, AK Partili bir belediye meclis üyesine görevi bırakarak Ankara’ya geri dönecek” iddiaları ise AK Parti içerisinde “seçmeni kandırmak anlamına geleceği” gerekçesiyle reddediliyor.

m Kulislerde ‘Yıldırım’ın seçilirse en az bir yıl bu görevi yaptıktan sonra Ankara siyasetine üst düzey bir görevle geri dönmesi’ ise bir olasılık olarak konuşuluyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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