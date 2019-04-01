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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rıza ÖZEL / ANKARA
01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

"15. defa sandıkta birinci olduk"

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"15. defa sandıkta birinci olduk"

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, balkon konuşmasında AK Partili seçmene seslenerek özetle şu mesajları verdi: “Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya cumhur ittifakıyla birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibariyle 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56’sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor...

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, balkon konuşmasında AK Partili seçmene seslenerek özetle şu mesajları verdi: “Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya cumhur ittifakıyla birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibariyle 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56’sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor...

BOYNUMUZUN BORCU

Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum. Sadece 50 günlük resmi kampanya döneminde 59 il ve 43 ilçe mitingiyle, 9 televizyon ve sosyal medya programıyla milletimize kendimizi ifade etmenin gayreti içinde olduk. Buna rağmen eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz.

REFORMCU ANLAYIŞ

Şunu unutmayın her olanda hayır vardır. Demokrasi mücadelesi budur. Mesela şu anda bakıyorsunuz Ankara’da ilçelerin çoğu AK Parti’de, cumhur ittifakında, böyle bir tablo var. Şu anda İstanbul’da buraya hareket ettiğim ana kadar mevcut ilçe sayısından daha fazlası cumhur ittifakında veya başa baş, böyle bir durumda. Bu ne demektir; gene halkımız büyükşehri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri ne yapmış gene AK Parti’ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız ve iyi çalışacağız. Milletimizle aramızdaki kalpten kalbe giden yolun zedelenmesine yol açanlardan bunun hesabını sormak da dahil gereken her gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Ülkemizin çözüm bekleyen tüm meselelerini reformcu bir anlayışla hal yoluna koymanın mücadelesini vereceğiz.
Siz kardeşlerimden bir şeyi rica ediyorum. Sakın ha küsmek, kırılmak ya işte biz bu neticeyi beklemiyorduk, sakın böyle bir şeye gerek yok. Yüzde 52 oy almış bir partimiz var. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün.

NASIL YÖNETECEKLER GÖRECEĞİZ

4.5 yıl seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek insanlarımızın işine, aşına, ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar, bakalım nasıl yönetecekler göreceğiz.

Şunu bilmeleri lazım; 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Sayın Bahçeli’ye ve MHPli kardeşlerime cumhur ittifakına sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum.”

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