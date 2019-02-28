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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
28.02.2019 - 19:10, Son GÃ¼ncelleme:

15 bin polis alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± ne zaman yapÄ±lacak? Bakan Soylu'dan polis alÄ±mÄ± müjdesi

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15 bin polis alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± ne zaman yapÄ±lacak? Bakan Soylu'dan polis alÄ±mÄ± müjdesi

15 bin polis alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± ne zaman yapÄ±lacak sorusunun yanÄ±tÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± polis alÄ±mÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ±n merak ettiÄŸi konular arasÄ±nda yer almaya baÅŸladÄ±. Bakan Soylu, Emniyet bÃ¼nyesine 15 bin polis daha alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Peki, 15 bin polis alÄ±mÄ± baÅŸvurusu ne zaman yapÄ±lacak?

Bakan Soylu, Ä°stanbul'a bin 200 yeni bekÃ§i alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ve il genelindeki bekÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n 5 bine Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "15 bin yeni polis alÄ±yoruz. Bunun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'a vereceÄŸiz. Ä°stanbul'u dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼venli ÅŸehri haline getireceÄŸiz." dedi.

15 BÄ°N POLÄ°S ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Soylu, polis alÄ±mÄ± konusunda ÅŸu ifadelere yer verdi;

"BekÃ§i sistemi CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼rettiÄŸi bir sistem. VatandaÅŸÄ±mÄ±z rahat uyurken bekÃ§i gÃ¶rev baÅŸÄ±nda olacak dedi ve hemen 10 bin bekÃ§i alÄ±mÄ± yaptÄ±k. Ä°stanbulâ€™a 2 bin 800-2 bin 900 bekÃ§i verdik. Åžimdi Ä°stanbulâ€™a bin 200 veya bin 250 bekÃ§i daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekÃ§i olacak. DÃ¼n akÅŸam belirledik 8 bin bekÃ§i Ã§Ä±kÄ±yor, mart ayÄ±nda binini Ä°stanbulâ€™a veriyoruz. BÃ¶ylelikle Ä°stanbul'daki bekÃ§i sayÄ±sÄ± 5 bin olacak.10 bin polis alÄ±yorduk. SayÄ±yÄ± dÃ¼n akÅŸam 15 bine Ã§Ä±kardÄ±k.15 bin polis alacaÄŸÄ±z. Bunun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ de Ä°stanbulâ€™a vereceÄŸiz"Â 

Polis alÄ±mÄ±nÄ±n ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ±na dair henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, detaylarÄ±n ilerleyen haftalarda belirlenmesi bekleniyor.

BAÅžVURU ÅžARTLARI NELER OLACAK?

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda baÅŸlayacak olan polis alÄ±mÄ± iÃ§in detaylar henÃ¼z bilinmiyor. Ancak, geÃ§tiÄŸimiz dÃ¶nemde yapÄ±lan POMEM 23. DÃ¶nem polis alÄ±mÄ± sÃ¼recinde baÅŸvuru koÅŸullarÄ± ÅŸu ÅŸekilde olmuÅŸtu;

a)Â T.C. vatandaÅŸÄ± olmak,

b) Ã–nlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliÄŸi YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan kabul edilen yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan mezun olmak,Â 

c)Â Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi tarafÄ±ndan lisans mezunlarÄ± iÃ§in 2017 veya 2018 yÄ±llarÄ± iÃ§inde yapÄ±lan KPSS lisans puanÄ± P3 puan tÃ¼rÃ¼nden (60,00), Ã¶nlisans mezunlarÄ± iÃ§in 2016 yÄ±lÄ± iÃ§inde yapÄ±lan KPSS Ã¶nlisans puanÄ± P93 puan tÃ¼rÃ¼nden (70,00) taban puan veya Ã¼zerinde puan almÄ±ÅŸ olmak,Â 

Ã§)Â Emniyet TeÅŸkilatÄ± Personeli Åžehit veya Vazife MalulÃ¼ eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ± iÃ§in 2017 veya 2018 yÄ±llarÄ± iÃ§inde yapÄ±lan KPSS lisans puanÄ± P3 puan tÃ¼rÃ¼nden en az Â (48,00), 2016 yÄ±lÄ± iÃ§inde yapÄ±lan KPSS Ã¶nlisans puanÄ± P93 puan tÃ¼rÃ¼nden (56,00) taban puan veya Ã¼zerinde puan almÄ±ÅŸ olmak, (Emniyet TeÅŸkilatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan veya Emniyet TeÅŸkilatÄ±ndan emekli olanlarÄ±n eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ± bu kapsamda yer almamaktadÄ±r.)

d)Â 18 yaÅŸÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra yaptÄ±rÄ±lan yaÅŸ dÃ¼zeltmelerinde, dÃ¼zeltmeden Ã¶nceki yaÅŸ dikkate alÄ±nmak ÅŸartÄ±yla, sÄ±navÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n 31 AralÄ±k tarihi itibariyle 30 yaÅŸÄ±ndan gÃ¼n almamÄ±ÅŸ olmakÂ (31 AralÄ±k 1989 ve daha sonraki tarihlerde doÄŸmuÅŸ olmak),Â 

e) KadÄ±nlar iÃ§in 162 cm, erkekler iÃ§in 167 cmâ€™den kÄ±sa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasÄ±nda olmak,
f) Silah taÅŸÄ±maya veya silahlÄ± gÃ¶rev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) SaÄŸlÄ±k durumu yÃ¶nÃ¼nden, SaÄŸlÄ±k ÅžartlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸinde belirlenen koÅŸullarÄ± taÅŸÄ±mak,Â 

ÄŸ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayÄ±lÄ± TÃ¼rk Ceza Kanununun 53â€™Ã¼ncÃ¼ maddesinde belirtilen sÃ¼reler geÃ§miÅŸ olsa bile, adayÄ±n kendisinin ve evli ise eÅŸinin;

1) Kasten iÅŸlenen bir suÃ§tan dolayÄ± hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ olsa dahi bir yÄ±l veya daha fazla sÃ¼reyle hapis cezasÄ±na mahkÃ»m olmamak,

2) Affa uÄŸramÄ±ÅŸ veya hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ olsa bile devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, Anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, zimmet, irtikÃ¢p, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, suÃ§tan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k veya cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lardan dolayÄ± mahkÃ»m olmamak veya bu suÃ§lardan dolayÄ± devam etmekte olan bir soruÅŸturma veya kovuÅŸturma bulunmamak veya kovuÅŸturmasÄ± uzlaÅŸma ile neticelenmemiÅŸ olmak,

h) AdayÄ±n kendisinin ve evli ise eÅŸinin; genelev, birleÅŸme yeri, randevuevi, tek baÅŸÄ±na fuhuÅŸ yapÄ±lan konut ve benzeri yerlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ veya aracÄ±lÄ±k ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamÄ±ÅŸ olmak, genel ahlak ve edebe aykÄ±rÄ± mahiyette her tÃ¼rlÃ¼ yazÄ±lÄ±, sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ eserleri, kaydedildiÄŸi materyale bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n Ã¼retmek ve satmaktan veya kumar, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde nedeniyle, hakkÄ±nda herhangi bir adlÃ® veya idarÃ® soruÅŸturma veya kovuÅŸturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayÄ± idarÃ® yaptÄ±rÄ±m uygulanmamak veya bu iÅŸler nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymemiÅŸ olmak,

Ä±) BaÅŸvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluÅŸlarÄ±na Ã¼ye bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±lÄ± beyan sunmak,

i) Alkol, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde kullanÄ±mÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ veya gÃ¶rÃ¼yor olmamak,

j) Kamu haklarÄ±nÄ± kullanmaktan yoksun bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olmamak,

k) SaÄŸlÄ±k YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kÃ¼mleri hariÃ§, polis eÄŸitim kurumlarÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmamÄ±ÅŸ olmak,

l) GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± olumlu olmak.

m) Erkek adaylar iÃ§in intibak eÄŸitiminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarih itibariyle 1111 SayÄ±lÄ± Askerlik Kanununa gÃ¶re silah altÄ±nda bulunmamak.Â 

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