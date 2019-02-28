Bakan Soylu, Ä°stanbul'a bin 200 yeni bekÃ§i alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ve il genelindeki bekÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n 5 bine Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "15 bin yeni polis alÄ±yoruz. Bunun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'a vereceÄŸiz. Ä°stanbul'u dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼venli ÅŸehri haline getireceÄŸiz." dedi.

15 BÄ°N POLÄ°S ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Soylu, polis alÄ±mÄ± konusunda ÅŸu ifadelere yer verdi;

"BekÃ§i sistemi CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼rettiÄŸi bir sistem. VatandaÅŸÄ±mÄ±z rahat uyurken bekÃ§i gÃ¶rev baÅŸÄ±nda olacak dedi ve hemen 10 bin bekÃ§i alÄ±mÄ± yaptÄ±k. Ä°stanbulâ€™a 2 bin 800-2 bin 900 bekÃ§i verdik. Åžimdi Ä°stanbulâ€™a bin 200 veya bin 250 bekÃ§i daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekÃ§i olacak. DÃ¼n akÅŸam belirledik 8 bin bekÃ§i Ã§Ä±kÄ±yor, mart ayÄ±nda binini Ä°stanbulâ€™a veriyoruz. BÃ¶ylelikle Ä°stanbul'daki bekÃ§i sayÄ±sÄ± 5 bin olacak.10 bin polis alÄ±yorduk. SayÄ±yÄ± dÃ¼n akÅŸam 15 bine Ã§Ä±kardÄ±k.15 bin polis alacaÄŸÄ±z. Bunun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ de Ä°stanbulâ€™a vereceÄŸiz"Â

Polis alÄ±mÄ±nÄ±n ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ±na dair henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, detaylarÄ±n ilerleyen haftalarda belirlenmesi bekleniyor.

BAÅžVURU ÅžARTLARI NELER OLACAK?

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda baÅŸlayacak olan polis alÄ±mÄ± iÃ§in detaylar henÃ¼z bilinmiyor. Ancak, geÃ§tiÄŸimiz dÃ¶nemde yapÄ±lan POMEM 23. DÃ¶nem polis alÄ±mÄ± sÃ¼recinde baÅŸvuru koÅŸullarÄ± ÅŸu ÅŸekilde olmuÅŸtu;

a)Â T.C. vatandaÅŸÄ± olmak,



b) Ã–nlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliÄŸi YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan kabul edilen yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan mezun olmak,Â



c)Â Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi tarafÄ±ndan lisans mezunlarÄ± iÃ§in 2017 veya 2018 yÄ±llarÄ± iÃ§inde yapÄ±lan KPSS lisans puanÄ± P3 puan tÃ¼rÃ¼nden (60,00), Ã¶nlisans mezunlarÄ± iÃ§in 2016 yÄ±lÄ± iÃ§inde yapÄ±lan KPSS Ã¶nlisans puanÄ± P93 puan tÃ¼rÃ¼nden (70,00) taban puan veya Ã¼zerinde puan almÄ±ÅŸ olmak,Â



Ã§)Â Emniyet TeÅŸkilatÄ± Personeli Åžehit veya Vazife MalulÃ¼ eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ± iÃ§in 2017 veya 2018 yÄ±llarÄ± iÃ§inde yapÄ±lan KPSS lisans puanÄ± P3 puan tÃ¼rÃ¼nden en az Â (48,00), 2016 yÄ±lÄ± iÃ§inde yapÄ±lan KPSS Ã¶nlisans puanÄ± P93 puan tÃ¼rÃ¼nden (56,00) taban puan veya Ã¼zerinde puan almÄ±ÅŸ olmak, (Emniyet TeÅŸkilatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan veya Emniyet TeÅŸkilatÄ±ndan emekli olanlarÄ±n eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ± bu kapsamda yer almamaktadÄ±r.)



d)Â 18 yaÅŸÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra yaptÄ±rÄ±lan yaÅŸ dÃ¼zeltmelerinde, dÃ¼zeltmeden Ã¶nceki yaÅŸ dikkate alÄ±nmak ÅŸartÄ±yla, sÄ±navÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n 31 AralÄ±k tarihi itibariyle 30 yaÅŸÄ±ndan gÃ¼n almamÄ±ÅŸ olmakÂ (31 AralÄ±k 1989 ve daha sonraki tarihlerde doÄŸmuÅŸ olmak),Â



e) KadÄ±nlar iÃ§in 162 cm, erkekler iÃ§in 167 cmâ€™den kÄ±sa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasÄ±nda olmak,

f) Silah taÅŸÄ±maya veya silahlÄ± gÃ¶rev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



g) SaÄŸlÄ±k durumu yÃ¶nÃ¼nden, SaÄŸlÄ±k ÅžartlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸinde belirlenen koÅŸullarÄ± taÅŸÄ±mak,Â



ÄŸ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayÄ±lÄ± TÃ¼rk Ceza Kanununun 53â€™Ã¼ncÃ¼ maddesinde belirtilen sÃ¼reler geÃ§miÅŸ olsa bile, adayÄ±n kendisinin ve evli ise eÅŸinin;



1) Kasten iÅŸlenen bir suÃ§tan dolayÄ± hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ olsa dahi bir yÄ±l veya daha fazla sÃ¼reyle hapis cezasÄ±na mahkÃ»m olmamak,



2) Affa uÄŸramÄ±ÅŸ veya hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ olsa bile devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, Anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, zimmet, irtikÃ¢p, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, suÃ§tan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k veya cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lardan dolayÄ± mahkÃ»m olmamak veya bu suÃ§lardan dolayÄ± devam etmekte olan bir soruÅŸturma veya kovuÅŸturma bulunmamak veya kovuÅŸturmasÄ± uzlaÅŸma ile neticelenmemiÅŸ olmak,



h) AdayÄ±n kendisinin ve evli ise eÅŸinin; genelev, birleÅŸme yeri, randevuevi, tek baÅŸÄ±na fuhuÅŸ yapÄ±lan konut ve benzeri yerlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ veya aracÄ±lÄ±k ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamÄ±ÅŸ olmak, genel ahlak ve edebe aykÄ±rÄ± mahiyette her tÃ¼rlÃ¼ yazÄ±lÄ±, sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ eserleri, kaydedildiÄŸi materyale bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n Ã¼retmek ve satmaktan veya kumar, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde nedeniyle, hakkÄ±nda herhangi bir adlÃ® veya idarÃ® soruÅŸturma veya kovuÅŸturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayÄ± idarÃ® yaptÄ±rÄ±m uygulanmamak veya bu iÅŸler nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymemiÅŸ olmak,



Ä±) BaÅŸvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluÅŸlarÄ±na Ã¼ye bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±lÄ± beyan sunmak,



i) Alkol, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde kullanÄ±mÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ veya gÃ¶rÃ¼yor olmamak,



j) Kamu haklarÄ±nÄ± kullanmaktan yoksun bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olmamak,



k) SaÄŸlÄ±k YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kÃ¼mleri hariÃ§, polis eÄŸitim kurumlarÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmamÄ±ÅŸ olmak,



l) GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± olumlu olmak.



m) Erkek adaylar iÃ§in intibak eÄŸitiminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarih itibariyle 1111 SayÄ±lÄ± Askerlik Kanununa gÃ¶re silah altÄ±nda bulunmamak.Â