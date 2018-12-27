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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.12.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

15 asker şehit olmuştu! O hain Almanya'da yakalandı

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15 asker şehit olmuştu! O hain Almanya'da yakalandı

Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen canlı bomba saldırısı ile ilgili görülen davada firari sanığın Almanya’da yakalandığı öğrenildi. Saldırının 2 numaralı tutuklu sanığı da duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılmayacağına dair dilekçe vererek duruşmaya katılmadı.

17 Aralık 2016’da terörist Kasım Yıldırımçakar bomba yüklü, sahte olarak düzenlenmiş 71 EU 595 plaka araç ile Adana’dan Kayseri’ye gitti. 17 Aralık’ta 08.48 sıralarında Zincidere Komando Tugayı nizamiyesinden çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü takip eden terörist Yıldırımçakar, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi önünde bulunan otobüs durağına yanaştığı sırada otobüsün sol orta yan kısmına yaklaşarak bomba yüklü aracı patlattı. 38 AB 180 plakalı özel halk otobüsü içerisinde bulunan 15 asker şehit olurken, 54 asker yaralandı. 3’ü firari 21 sanık hakkında ’devletin bütünlüğünü bozmak ve tehlikeye atmak’, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’, ’15 kez kasten adam öldürme’, ’54 kez kasten adam öldürmeye teşebbüs’ gibi suçlardan dava açıldı. Davanın 2017 Ekim ayında görülen ilk celsesinde 10 tutuklu sanık tahliye olmuştu.

Gaziler ve şehit yakınları da duruşmaya katıldı

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yoğunluğu ve güvenlik gerekçesiyle 250 kişilik Şehit C.Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu’nda görülen davada tutuklu sanıklar Ekrem U. ve Mehmet O. duruşma salonunda jandarma eşliğinde, başka suçtan hükümlü sanık Abdullah A. ise Silivri Kapalı Cezaevi’ndeki SEGBİS ile hazır edildi. Tutuksuz sanıklardan bedensel engelli Ümit K. duruşmaya gelirken, müşteki olarak Kayseri Barosu’ndan bir kısım avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca patlamada yaralanan ve mağdur sıfatı ile gazi askerlerden bazıları, şikayetçi şehit yakınları ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ile birlikte yaklaşık 50 kişi de izleyici olarak duruşmaya katıldı.
Saldırının iki numaralı ismi olan tutuklu sanık Kenan Ç., Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılmak istemediğini belirten dilekçe yazdığı öğrenilirken, sanık duruşmaya katılmadı.

Önceki celse tahliye olan canlı bomba Kasım Yıldırımçakar’ın evinde kaldığı tespit edilen ve koltuk değnekleri ile duruşmaya gelen tutuksuz sanık Ümit K.’nin tahliye kararına savcılık, bir üst mahkeme olan 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme sanık Ümit K. hakkında yakalama karar çıkardı. Sanık Ümit K. yakalama kararı ile ilgili mahkemede, “İki aydır Adana ikametindeydim. Akrabalarımı ziyarete de gittim. Bana yakalama kararı yaklaşık 1 hafta önce verildi. Kaça şüphem yok ve iki koltuk değneği ile yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum” dedi. Oy birliği ile üst mahkemenin kararını onaylayan mahkeme, duruşma sonunda sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Savcılık, ara mütalaasında kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz toplanmamış olması ve kaçma şüpheleri gerekçeleriyle tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet O., “Bu olayla ilgim alakam yok. 2 yıldır cezaevinde bulunuyorum. Psikolojik ve fiziksel olarak resmen çöküşteyim” derken, tutuklu sanık Ekrem U. ise, “Burada acılı aileler var, onların acısının yanında benim acımdan bahsetmeye zorlanıyorum. Eğer onların acıları dinecekse cezaevinde kalmaya razıyım ama hiçbir şey yapmadım, iyiliğimin kurbanı oldum, 3 saat evimde kalmasının dışında hiçbir şey yok” diye konuştu.

Davada İshak Ö, Ferhat T. ve Sait K. isimli sanıklar firari durumdaydı. Firari sanıklardan Sait K.’nın sığınma talebi bulunmak için gittiği Almanya’da yakalandığı öğrenildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanık Kenan Ç.’nin oy birliği ile tutuksuz sanıklar Ekrem U. ve Mehmet O.’nun oy çokluğu ile tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 21 Mart 2018’e erteledi.

Firari sanığın Almanya’dan iadesi istenecek

Mahkeme heyeti ayrıca Almanya’da yakalanan firari sanık Sait K.’nın Almanya’dan iadesi için gerekli işlemlerin ve yazışmaların yapılmasına, yakalaması olan firari sanıklar İshak Ö. ve Ferhat T.’nin yakalama emirlerinin devamına karar verdi.

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