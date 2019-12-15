15 Aralık son depremler! Deprem mi oldu?

Deprem mi oldu sorusu, 15 Aralık Pazar gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 15 Aralık tarihli son depremler listesi

SON DEPREMLER 15 ARALIK

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.12.15 08:39:47 40.1163 31.8280 5.0 -.- 1.9 -.- FASIL-BEYPAZARI (ANKARA)

2019.12.15 07:46:15 37.2498 36.3518 13.2 -.- 3.0 -.- ATALAN-DUZICI (OSMANIYE)

2019.12.15 06:33:45 35.5942 26.5183 8.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2019.12.15 06:22:30 35.6975 26.4337 14.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2019.12.15 05:47:11 38.0142 27.0005 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.12.15 05:41:03 38.0012 26.9668 7.2 -.- 3.7 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.12.15 05:41:03)

2019.12.15 05:26:49 39.4250 27.9550 5.1 -.- 1.4 -.- AYVACIK-(BALIKESIR)

2019.12.15 04:33:52 37.5995 35.6398 8.8 -.- 1.3 -.- SALMANLI-KOZAN (ADANA)

2019.12.15 04:27:40 36.0988 29.4333 7.3 -.- 2.2 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2019.12.15 03:17:39 36.1383 29.6705 2.5 -.- 2.0 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA)

2019.12.15 02:58:38 37.8637 29.6362 5.3 -.- 1.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)

2019.12.15 02:40:49 36.5120 26.9568 2.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.12.15 02:37:54 39.4500 27.9130 2.6 -.- 2.1 -.- BAYAT-(BALIKESIR)

2019.12.15 01:20:05 37.8922 29.5993 8.2 -.- 1.7 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)

2019.12.15 01:03:15 39.4650 28.0063 10.9 -.- 1.2 -.- AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR)

2019.12.15 00:44:49 36.9622 28.6970 6.5 -.- 1.8 -.- KOYCEGIZ (MUGLA)

2019.12.15 00:11:00 39.3595 34.4645 7.0 -.- 2.1 -.- CIGDELI-BOZTEPE (KIRSEHIR)