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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesude ERŞAN
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

15 aile hekimine sözleşme şoku

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15 aile hekimine sözleşme şoku

İstanbul’da farklı aile sağlığı merkezlerinde çalışan 15 aile hekiminin sözleşmesi geçen hafta iptal edildi. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aile hekimi Recep Koç, sözleşmesi iptal edilen doktorlar arasında 10 yıldır çalışanlar olduğunu belirterek, “Soruşturma yapılmadı, savunmaları istenmedi. Güvenlik gerekçesiyle sözleşmeleri iptal edildi” dedi.

Kamu personeli statüsünde olmayan ve yıllardır aile hekimliği yapan15 kişiye geçen hafta sözleşmelerinin feshedildiği yazısı gitti. Gerekçe olarak ise güvenlik soruşturması gösterildi. Tebliğ edilen yazıda ‘güvenlik soruşturması sonucunun olumsuz olduğu’ yönünde gerekçe sunulduğunu belirten İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, “Yıllardır sözleşmeli olarak aile hekimliği yapan, görev değişikliği söz konusu olmayan, yeniden atama talebinde bulunmayan meslektaşlarımız hakkında bu işlemlerin hangi amaçla, neye dayanarak ve kimler tarafından tesis edildiği anlaşılamadı” dedi.

Dr. Recep Koç ise aile hekimlerinin tümünün kamu görevlisi olsa da sözleşmeli çalıştıklarını hatırlatarak, “Sözleşmeleri fes edilen meslektaşlarımız, yeni işe başlayan kamu görevlileri değil. Soruşturma, araştırma yapılmamış. Savunmaları alınmamış. Haklarında devam eden davaları da yok. Sağlık bakanlığına soruyoruz, bilgi alamıyoruz” dedi.

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Serkan Özbakış da uygulamanın hukuk dışı olduğunu öne sürerek, “Hukuk dışı uygulamaların karşısındayız. Meslektaşlarımız neyle suçlandıklarını bilmiyorlar. Kaldı ki halen İstanbul’da 600 aile hekimliği birimi boş. Türkiye’de hekim başına en çok hasta düşen, en fazla hekime ihtiyaç duyulan yer burasıyken daha da zor duruma düşürülüyoruz” diye konuştu.

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