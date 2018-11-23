15-20 kat biz de istemiyoruz

İNSANLAR TABUTLARINI SATIN ALIYOR

CHP’li Turan Aydoğan, “Son bir yılda İstanbul Zeytinburnu’nda 7 katlı boş bir bina, Çamlıca’da yol çöktü. Beyoğlu’nda temeli olmayan, ruhsatsız 4 katlı bina yıkıldı, Ümraniye’de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Sayın Bakan, belki de farkındasınız, İstanbul çöküyor. Bu dünya kentinin tarihî dokusu, doğal güzellikleri gözlerimizin önünde yok oluyor. Cumhurbaşkanımızın ‘Biz bu kente ihanet ettik’ sözlerindeki ihanetin hâlâ devam ettiğine mi üzülelim? Bir seçim yatırımı olarak imar barışı yasasını getirdiniz. Yapının durumu nedir, o bina mühendislik ilkelerine göre mi yapılmıştır, içinde oturulabilir mi, depreme dayanıklı mıdır diye bakmadan vatandaşlara yapı belgesi veriyorsunuz. İnsanlar belge aldım diye seviniyor ama aslında belki de tabutlarını satın alıyorlar” dedi.

HEYELAN BÖLGESİNE İZİN

CHP’li Ali Şeker, İstanbul’da heyelan bölgelerine yapılan toplu konutların fotoğraflarını göstererek şöyle konuştu:

“İhanetçi belediyecilik örneklerini bakanlık olarak maalesef seyrediyorsunuz. Bunlar yapılırken Şehircilik Bakanlığı niye bunları seyretti? Normalde 2 kat imar olmayan yerlere, heyelan bölgesi olan yerlere 30 kat, 40 kat konutlar yapıldı. Heyelan bölgesine 12 emsal yer yaptırdınız. Bunlar deprem bile beklemeden insanlara mezar olacak. Şehircilik Bakanlığı bu ihanetin önüne niye geçmedi? Beylikdüzü’nde, Büyükçekmece’de, Esenyurt’ta, Ataköy’deki o konutlar maalesef zemin sıvılaşması tehlikesinin olduğu yerde. Yüz binlerce insanımızın ölümüne niye seyirci kalıyorsunuz?”

ÇEVRE BAKANI: ‘ÖNEMLİ OLAN HATADAN DÖNMEKTİR’

ÇEVRE Bakanı Murat Kurum, bakanlığına yöneltilen soru ve eleştirilere şöyle yanıt verdi: “Bugüne kadar gelinen süreçte bizler de hatalar yapmışızdır, sizler de yapmışsınızdır. Önemli olan, gördüğümüz hatalardan bir an önce dönmektir ki Sayın Cumhurbaşkanımız da aslında bunu ifade etmeye çalıştı. ‘İstanbul’a ihanet ettik’ demesi süreç içerisinde yaşanan hatalardan dönme erdemliğini gösterdi. Bizim mekânsal strateji planı yapmamız gerekiyor, buna başladık. ‘Çorlu’da organize sanayi bölgesi yapıyoruz, yeri doğru mudur? Yapılan sanayi üretimi tarıma zarar veriyor mudur? Acaba başka bir yerde mi yapılmalıdır? Lojistik olarak doğru bir alan mıdır’ çalışmasını başlattık.

20 KATLI BİNA İSTEMİYORUZ

Tabii ki bu dönüşümde biz gecekonduların yerine, sayın vekilimizin gösterdiği, 15 katlı, 20 katlı binalar veya 5 emsal, 10 emsal -ki 10 emsal yönetmelik gereği zaten verilemiyor ama- projeleri istemiyoruz. Ki buna ilişkin de inşallah çok yakın zamanda biz depremle, kentsel dönüşümle alakalı stratejimizi de yayınlayacağız. Yani bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki talimatı da bize böyledir. Yeni yapılacak alanlarda 4-5 katı geçmeyecek, mevcutta binalar varsa çok az emsal artışıyla -ki bu emsal artışı yüzde 20-25’i geçmeyecek ve yüksekliği de 8 katı geçmeyecek - bir planlama süreci içerisindeyiz. Dönüşümü de değer esaslı yapacağız. Bağdat Caddesi’nde insanlara yeni bina yaparken dönüşümden hiçbir şekilde işin içine girmedikleri bir sürece de müsaade etmeyeceğiz.”