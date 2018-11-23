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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AYSEL ALP - ANKARA
23.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

15-20 kat biz de istemiyoruz

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
15-20 kat biz de istemiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün yapılan bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul ile ilgili “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ediyoruz” sözleri üzerinden sert tartışmalar oldu. CHP’li Ali Şeker, heyelan bölgesine 30-40 kat konut izni verilerek buraların depremi de beklemeden yıkılıp insanlara mezar olacağını söyledi. Bakan Murat Kurum, “15-20 kat katlı binalar veya 5 emsal, 10 emsal -ki 10 emsal yönetmelik gereği zaten verilemiyor ama- projeleri istemiyoruz” dedi.

İNSANLAR TABUTLARINI SATIN ALIYOR

CHP’li Turan Aydoğan, “Son bir yılda İstanbul Zeytinburnu’nda 7 katlı boş bir bina, Çamlıca’da yol çöktü. Beyoğlu’nda temeli olmayan, ruhsatsız 4 katlı bina yıkıldı, Ümraniye’de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Sayın Bakan, belki de farkındasınız, İstanbul çöküyor. Bu dünya kentinin tarihî dokusu, doğal güzellikleri gözlerimizin önünde yok oluyor. Cumhurbaşkanımızın ‘Biz bu kente ihanet ettik’ sözlerindeki ihanetin hâlâ devam ettiğine mi üzülelim? Bir seçim yatırımı olarak imar barışı yasasını getirdiniz. Yapının durumu nedir, o bina mühendislik ilkelerine göre mi yapılmıştır, içinde oturulabilir mi, depreme dayanıklı mıdır diye bakmadan vatandaşlara yapı belgesi veriyorsunuz. İnsanlar belge aldım diye seviniyor ama aslında belki de tabutlarını satın alıyorlar” dedi.

HEYELAN BÖLGESİNE İZİN

CHP’li Ali Şeker, İstanbul’da heyelan bölgelerine yapılan toplu konutların fotoğraflarını göstererek şöyle konuştu:

“İhanetçi belediyecilik örneklerini bakanlık olarak maalesef seyrediyorsunuz. Bunlar yapılırken Şehircilik Bakanlığı niye bunları seyretti? Normalde 2 kat imar olmayan yerlere, heyelan bölgesi olan yerlere 30 kat, 40 kat konutlar yapıldı. Heyelan bölgesine 12 emsal yer yaptırdınız. Bunlar deprem bile beklemeden insanlara mezar olacak. Şehircilik Bakanlığı bu ihanetin önüne niye geçmedi? Beylikdüzü’nde, Büyükçekmece’de, Esenyurt’ta, Ataköy’deki o konutlar maalesef zemin sıvılaşması tehlikesinin olduğu yerde. Yüz binlerce insanımızın ölümüne niye seyirci kalıyorsunuz?”

ÇEVRE BAKANI: ‘ÖNEMLİ OLAN HATADAN DÖNMEKTİR’

ÇEVRE Bakanı Murat Kurum, bakanlığına yöneltilen soru ve eleştirilere şöyle yanıt verdi: “Bugüne kadar gelinen süreçte bizler de hatalar yapmışızdır, sizler de yapmışsınızdır. Önemli olan, gördüğümüz hatalardan bir an önce dönmektir ki Sayın Cumhurbaşkanımız da aslında bunu ifade etmeye çalıştı. ‘İstanbul’a ihanet ettik’ demesi süreç içerisinde yaşanan hatalardan dönme erdemliğini gösterdi. Bizim mekânsal strateji planı yapmamız gerekiyor, buna başladık. ‘Çorlu’da organize sanayi bölgesi yapıyoruz, yeri doğru mudur? Yapılan sanayi üretimi tarıma zarar veriyor mudur? Acaba başka bir yerde mi yapılmalıdır? Lojistik olarak doğru bir alan mıdır’ çalışmasını başlattık.

20 KATLI BİNA İSTEMİYORUZ

Tabii ki bu dönüşümde biz gecekonduların yerine, sayın vekilimizin gösterdiği, 15 katlı, 20 katlı binalar veya 5 emsal, 10 emsal -ki 10 emsal yönetmelik gereği zaten verilemiyor ama- projeleri istemiyoruz. Ki buna ilişkin de inşallah çok yakın zamanda biz depremle, kentsel dönüşümle alakalı stratejimizi de yayınlayacağız. Yani bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki talimatı da bize böyledir. Yeni yapılacak alanlarda 4-5 katı geçmeyecek, mevcutta binalar varsa çok az emsal artışıyla -ki bu emsal artışı yüzde 20-25’i geçmeyecek ve yüksekliği de 8 katı geçmeyecek - bir planlama süreci içerisindeyiz. Dönüşümü de değer esaslı yapacağız. Bağdat Caddesi’nde insanlara yeni bina yaparken dönüşümden hiçbir şekilde işin içine girmedikleri bir sürece de müsaade etmeyeceğiz.”

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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