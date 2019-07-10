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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
10.07.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

145 kişi hastaneye başvurdu, yetkililer uyardı: 'Suyu kaynatıp soğutmadan tüketmeyin!'

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145 kişi hastaneye başvurdu, yetkililer uyardı: 'Suyu kaynatıp soğutmadan tüketmeyin!'

Gümüşhane'nin Dibekli köyünde şebeke suyundan içmelerinin ardından rahatsızlanarak hastaneye başvuranların sayısı 145'e ulaştı. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin köy suyunun temin edildiği sondaj kuyusu, depolar ile çeşmelerdeki temizlik ve arıtma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, köy sakinlerine içme suyunu kaynatıp soğutarak tüketmeleri uyarısında bulundu.

Merkeze bağlı Dibekli köyünde 6 Temmuz'da şebeke suyundan içen bazı köy sakinleri, halsizlik, sancı, ağrı, bulantı, istifra, ishal, baş ağrısı ve terleme şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesine başvurdu.

Başvuruların artması üzerine köyün su kuyusu ve drenaj ile çeşmelerden numune alan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, içme suyunda "escherichia coli" ve "koliform" bakterileri ürediğini tespit etti.

Tespitin ardından ekipler, köyün içme suyu kuyusu, drenaj, depolar ve su şebekesinde temizlik ve klorlama çalışmaları başlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin alanda çalışmaları devam ederken, bakteri kaynaklı şikayetlerle Gümüşhane Devlet Hastanesine başvuranların sayısı ise bugün itibarıyla 145'e ulaştı.

Hastaneye başvuran 144 hastanın tedavisi ayakta yapılırken bir hasta ise yaşlılığa bağlı olarak müşahede altına alındı.

Yetkililer, köy sakinlerine içme suyunu kaynatıp soğutarak tüketmeleri uyarısında bulundu.

"Vatandaşlarımız müsterih olsun"

Ekiplerle çalışmalarına katılan köy muhtarı Özer Aydurmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk etapta köy suyundan içen 2-3 kişinin rahatsızlandığını, şikayetlerin devam etmesinin ardından yetkililerin köy suyunda inceleme başlattığını hatırlattı.

Suyun temizlenmesi için alanda çalışmaların bugün itibarıyla da devam ettiğini belirten Aydurmuş, şunları söyledi:
"Köyümüzün kaynaktan gelen suyu yeterli olmadığından burada bir sondaj kuyusu açıldı. Şu ana kadar bir sıkıntı yoktu. Yetkililer, kuyunun önünden kanalizasyon geçtiği için sızıntı olduğunu ve suyun bozuk çıktığını tespit etti. Elimizden geleni yapıyoruz. Şimdilik sıkıntı bulunmuyor. Sondaj kuyusu ve drenajda kirlilik belirlendi. Kısa zamanda çözmek için bütün kurumlarla çalışıyoruz. Kuyuların temizliği ve ilaçlaması yapılıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun."

"Başka bir noktadan sondaj suyu çıkarılmasını talep ediyoruz"

Köy sakinlerinden Muammer Çelebi de kendisinin de mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastanede ayakta tedavi gördüğünü anlatarak, köyde yaz aylarında 150 hanenin yaşadığını ve su kaynağının yetersiz olduğunu söyledi.

Köyde kuyu suyu kullandıklarını bildiren Çelebi, "Kuyu suyundan suyumuzu temin ediyoruz. Bu olayın insanların üzerinde psikolojik bir etkisi oldu. Bu saatten sonra bu kuyu suyu temizlense de insanlar bu kuyudan gönül rahatlığıyla su içemeyecek. Devlet yetkililerimizden köyümüz için kaynak suyu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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