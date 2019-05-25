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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU/ANKARA
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

145 binlik kontenjan kurayla belirlenecek

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145 binlik kontenjan kurayla belirlenecek

Asker Alma Yasa Teklifi gelecek hafta Genel Kurul’da görüşülecek. Yasa çıktığında, kışlada 6 ayını dolduran 130 bin civarında Mehmetçik, Ramazan Bayramı’ndan önce tezkere alabilecek. Bu yılki bedelli askerlik başvuruları ise aralık ayında sona erecek. Başvuranlar arasından seçilecek olan 145 bin kişi kurayla belirlenecek.

ASKER Alma Yasa Teklifi önceki gece TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilirken milletvekillerinin en çok tartıştığı konu, bedelli için 31 bin liranın yüksekliği ve ‘TOKİ evlerinde öncelik’ gibi ödül sistemiyle ‘Peygamber ocağının maneviyatına zarar verilmesi’ kaygısı oldu.

BU YIL Kİ KONTENJAN 145 BİN

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Asker Alma (ASAL) Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, yeni sistemle bu yıl sonunda bedelli için öngörülen kontenjanın 145 bin kişi olduğunu söyledi. Tuğgeneral Ala, “Bunların eğitimi için Silahlı Kuvvetler’in belli bir planlama yapması lazım. 145 bin rakamı da Silahlı Kuvvetler’in eğitim sürecini planlamasıyla belirlenmiştir. (Bedel) 15 bin lira olursa müracaat sayısı 800 bin olur, 30 bin lira olursa daha düşer, projeksiyonumuz bunun üzerine. 800 binini de bedelli yapabiliriz ama eğitecek zaman 4 yıla, 5 yıla yayılır. Herkesi değil, o sene eğitebileceğimiz kadarını seçeceğiz. 800 bin kişiden 700 bin kişiyi mi hayal kırıklığına uğratmak iyi yoksa 300 bin kişiden 100 bin kişiyi mi?” dedi.

ARALIKTA KURA ÇEKİLECEK

Ala, “Aralığa kadar müracaatları alacağız. Aralığın sonunda kurayı çektikten sonra yükümlülere tebliğ edeceğiz ödemelerini. Aralık ayında işlemleri bitireceğiz” bilgisini verdi. Şu anda yoklama kaçağı ve bakaya durumda olan 460 bin vatandaş da bedelli için son kez bu kuraya başvurabilecek” diye konuştu.

EN KALİTELİSİ KOMANDO

Yedek subay ve yedek astsubay kaynağıyla ilgili soruları da yanıtlayan Tuğgeneral Ala, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeterince kaliteli vatandaşımız var. Astsubay kaynağımızda da herhangi bir sıkıntımız yok. Projeksiyonumuz 5 bin kişi ama tabii bu yıllık ihtiyaca göre değişecek. Yıllık meslek yüksekokulu mezun miktarı da yaklaşık 70 bin ile 80 bin arası. Yani 80 bin kişinin içinden en kalitelilerini seçip Silahlı Kuvvetlerimizin etkin, saygın, caydırıcılığına hizmet edecek vatandaşlarımızı bulacağız. Mesela komando nitelikli astsubay veya komando nitelikli yedek subay seçmek için ‘tam sağlam’ kriterimiz var. Öncelikli olarak beden eğitimi ve BESYO dediğimiz okullardan mezun olan yani bu işi fiziksel olarak becerebilecek insanlardan seçeceğiz. Bir sürü kriterimiz var, bu usul ve esaslarımızı da yönetmelikte belirleyeceğiz.” 

MALİYET 3.1 GELİR 5 MİLYAR TL

TEKLİF sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, yükümlü kaynağına her yıl 700 bin gencin eklendiğini vurguladı. Ünal, “Yeni askerlik sisteminin devletimize ilave maliyetinin yaklaşık 3.1 milyar Türk Lirası civarında olacağını tahmin ediyoruz. Buna karşılık bedelli askerlikten tahmini gelirimiz yaklaşık 4.5; dövizli askerlikten de 620 milyon olmak üzere toplam 5 milyar Türk Lirası’ndan fazla bir kaynak bekliyoruz” dedi.

YENİ BİR EKOSİSTEM

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, “Bütün olarak bunu bir ekosistem olarak değerlendirdik. TSK’nın saygınlığını, caydırıcılığını, operasyon gücünü arttırmaya dönük, dönemin şartlarına, çevresel risk ve tehditlere cevap verebilecek yaklaşımlar içerisinde bir yapı oluşturmaya çalışıldı” değerlendirmesini yaptı.

MİKTAR VE TOKİ TARTIŞILDI

Bazı milletvekillerinin teklifle ilgili görüşleri şöyle:

Mehmet Ali Çelebi (CHP İzmir Milletvekili): (Askeri sınavlarda) 20 ek puan alması veya meslek yüksekokulu mezunlarının 25 ek puan alması bence bir kadrolaşma sinyalidir. Bunu kabul edemeyiz. Diğer bir itiraz, TOKİ’den öncelikli ev sahibi olma. Ciddi bir haksızlık bu. Profesyonel askerlere de, şimdiye kadar ev sahibi olamamış sözleşmeli er/erbaş, uzman erbaşlarımız, astsubaylarımız, subaylarımıza da TOKİ’den öncelikli konut hakkını vermemiz lazım. Vereceksek hepsine vermeliyiz.

Teoman Sancar (CHP Denizli Milletvekili): 2011 yılında 30 bin lira, bundan beş yıl önce 18 bin lira, 2018’de, bundan altı ay önce 15 bin lira; şimdi 31 bin lira. Yani bu rakamları neye göre çıkarıyorsunuz? Devalüasyon desen değil, enflasyon desen değil. TEFE, TÜFE, hiçbiri değil. Reklam yapar gibi bu TOKİ vaatleri nedir? Niye şehitlerimize TOKİ’den ev hediye etmedik de şimdi bu şansı veriyoruz? Lütfen Peygamber ocağı olan bir yerde vaat olarak kullanmayın.

Mehmet Yavuz Demir (AK Parti Muğla Milletvekili): TOKİ sadece bir öncelik tanıyor ama parasını vererek sahip olabiliyorsunuz. ‘Erden general olacak’ diye bu şekilde yansıtılmasını da yanlış buluyorum. Öyle çocuklarımız var ki yoksul ailelerden yetişmiş ve hayallerinde hep asker olmak, subay olmak olan. Bu çocuklarımız eğer bu kadar yolu katedebiliyorlarsa bırakın da general olsunlar yani.

Hidayet Vahapoğlu (MHP Bursa Milletvekili): Özellikle vatan hizmeti diyorsak TOKİ gibi böyle basit ödüllendirme, cazip hale getirme araçlarını çıkarmamız gerekir. Bunlar başka bir kanunda düzenlenebilir. Örneğin vatana hizmette üstün nitelikli şahıslara verilecek ödüller gibi bir yasa çıkarırız ve orada tarif ederiz bunu.

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